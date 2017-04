Známa herečka sa zbavuje svojho štýlového bývania uprostred Los Angeles, poďte na návštevu

Ak vám meno Constance Zimmer nie je známe, radi vám túto charizmatickú herečku predstavíme. Kráska s európskymi koreňmi sa objavila v množstve seriálov, ktoré sa dostali aj na naše obrazovky, medzi nimi napríklad House of Cards, Vincentov svet, Joan z Arkádie, Diagnóza: Vražda alebo dokonca Beverly Hills 902 10. Zimmer pochádza z neďalekého Nemecka a na svojej kariére tvrdo pracuje už od štúdií, kedy sa rozhodla pre Americkú akadémiu dramatických umení. Dnes sa jej profesijne mimoriadne darí a my sme sa rozhodli pozrieť na krásnu vilku, ktorú sa nedávno rozhodla predať.

Prečítajte si aj o luxusnom sídle známom z reality show slávnych Kardashianiek

Útulná nehnuteľnosť uprostred mesta Los Angeles, v jeho luxusnej časti Studio City, pochádza z roku 2003 a nesie sa v štýle španielskej elegancie. Exteriér sa pýši množstvom zelene, viničom aj tropickými rastlinami, udržiavaný trávnik, záhradné posedenie a romantickým prvkom je aj malý balkónik v štýle Rómea a Júlie nad vchodom.

Takmer 340 m2 bývania pozostáva z otvorenej spoločenskej zóny na prízemí, kde sa spája obývačka s kuchyňou, (ružovou) jedálňou a dokonca aj pracovňou. Na poschodí je to ďalej veľká hlavná spálňa so samostatným šatníkom a balkónom otočeným do záhrady. Celkovo sa tu nachádza 5 spální, 5 kúpeľní a samostatne stojaci hosťovský domček. V súčasnosti je nehnuteľnosť krásnej herečky na predaj, a to za 2,215 milióna dolárov. Poďte na návštevu.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk