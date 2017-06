Známy spevák sa vzdáva svojej krásnej vilky v Beverly Hills. Na cenovke svieti takmer 13 miliónov dolárov!

>>> Toto krásne bývanie si môžete zblízka pozrieť v našej FOTOGALÉRII <<<

Tvár amerického umelca Ryana Teddera vám je zrejme povedomá, ak sa zaujímate o populárnu hudbu. Tedder je totižto frontmanom známej skupiny OneRepublic, no len málokto vie, že popri koncertovaní vedie aj nezávislú kariéru skladateľa a producenta, pričom pracoval s menami ako Beyoncé, Madonna, U2, Jennifer Lopez či One Direction a mnohými ďalšími. So svojou manželkou Genevivie sa rozhodli predať svoje krásne bývanie v Beverly Hills a my vám ho dnes priblížime zblízka.

Súkromné sídlo pochádza z roku 1959 a počas spevákovho pobytu tu, prešlo veľkou rekonštrukciou. Pribudla nová spálňa a rekonštruovalo sa od podlahy najmä v kúpeľniach. Pôvodné vonkajšie stanovisko pre autá nahradila krytá garáž. Na pozemku veľkom približne 1 aker teraz stojí dom o 500 m2, s piatimi spálňami a šiestimi kúpeľňami. V interiéri sa striedajú najmä tóny bielej a sivej, veľkú rolu tu zohráva sklo, vďaka ktorému je dokonale prepojený interiér s exteriérom, ktorého ozdobou je veľký bazén, stanovisko na grilovanie alebo vírivka. Pozrite sa sami.

Autor: Mária Ambrozová