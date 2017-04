Vyzdobte svoj domov: 20+ FOTO nápadov na veľkonočné dekorácie

>>> Inšpirujte sa veľkonočnými dekorácia v našej dnešnej veľkej FOTOGALÉRII <<<

Tešíte sa na chvíľku voľna, čas strávený s rodinou, nejaký ten dobrý film a modlíte sa za dobré počasie? Veľkonočné sviatky sú za dverami a my nemôžeme nechať tému tohtoročných trendov na domáce dekorácie bez povšimnutia. Prinášame vám pár nápadov, s ktorými určite zabodujete.

Prečítajte si aj o modernom kvetinovom vzore!

Pastel a jednoduchosť

Symbolmi jari a tradičnými dekoračnými prvkami veľkonočných aranžmánov zostávajú klasické vajíčka, zajačiky a kuriatka či baránky. Ak tieto milučké drobnosti zaodejete do pastelových farieb, nič nepokazíte. Mimoriadne trendy sú jemné tóny ružovej, modrej a žltej, ktoré rozveselia každý interiér. Štýlovou záležitosťou je aj zlato.

Prečítajte si aj o najnovšom trendy odtieni ružového zlata a ako ho dostať aj do vášho interiéru

Návrat k prírode

Dospeli sme do doby, kedy umelé materiály nahrádzajú tie prírodné a do interiérov sa znova vracia drevo, kameň, rezané kvety a zeleň. V prípade jarných dekorácií vášho domova, pokojne stačí na jedálenský alebo konferenčný stôl postaviť bohatú kyticu rezaných kvetov, zlatého dažďa zo záhrady, tzv. bahniatok alebo obyčajných vŕbových prútikov, ktoré často zdobiť ani netreba. Na vchodové dvere tiež môžete zavesiť veniec z jedného druhu prútia alebo klasického machu, doplnený krásnou stuhou a je to.

Horúci trend: Motýle prinesú do vášho domova sviežosť aj štipku romantiky

Urob si sám

Boom v DIY projektoch neobchádza ani tradičné sviatky. Preto množstvo šikovných nápadov na jednoduché, štýlové a hlavne lacné domáce dekorácie, nie len na Veľkú noc, nájdete na každom rohu. Na krásne veľkonočné kraslice postačí obyčajná fixka, jutový špagát a kus čipky, lístky kvetov, drôt alebo pečiatky. Inšpirujte sa v našej fotogalérii.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk