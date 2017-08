5x maliarska paleta: Chystáte sa maľovať? Pozor na negatívne vlastnosti farieb! (1. časť)

Dnes si dáme trošku filozofie. Vlastnosti farieb sú niekoľko krát opakovanou rozprávkou, no zväčša sa zastavujeme len pri ich pozitívnych vplyvoch na naše telo či dušu. Ak sa chystáte maľovať či volíte farebnosť dekoru do vašich izieb, mali by ste myslieť aj na druhú stranu mince, a teda negatívne vlastnosti farieb. Posnažíme sa ich zhrnúť:

MODRÁ - v prípade, že ste introvert, romantik a nadovšetko si ceníte vernosť v akejkoľvek podobe, modrá je práve pre vás. Vyhýbajú sa jej však ľudia, ktorí nie sú úplne spokojní so svojimi vzťahmi a ak ste melancholik a máte sklon k depresiám, modrá rozhodne nie je správnou voľbou. Je to všeobecne chladný odtieň a chladno pôsobí aj na naše emócie.

ČERVENÁ - vyhnúť červenej by sa mali najmä ľudia, ktorí majú sklon k výbušnosti až agresivite. Táto farba totižto posilňuje vášeň a oduševnenie, no v prípade, že ju odmietate, môže to byť jasný znak vyčerpania i vnútornej vyrovnanosti zároveň.

Autor: Mária Ambrozová