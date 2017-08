5x maliarska paleta: Chystáte sa maľovať? Pozor na negatívne vlastnosti farieb! (2. časť)

>>> 1. časť seriálu nájdete priamo TU <<<

Dnes si dáme trošku filozofie. Vlastnosti farieb sú niekoľko krát opakovanou rozprávkou, no zväčša sa zastavujeme len pri ich pozitívnych vplyvoch na naše telo či dušu. Ak sa chystáte maľovať či volíte farebnosť dekoru do vašich izieb, mali by ste myslieť aj na druhú stranu mince, a teda negatívne vlastnosti farieb. Posnažíme sa ich zhrnúť:

ČIERNA - všeobecne temná farba je uprednostňovaná najmä rebelmi a tými, ktorí majú radi tajomstvá, samotári, introverti. Keďže čierna v sebe odráža celé farebné spektrum, jej efekt na osobnosť je podobný. Je to farba luxusu a mali by sa jej vyhýbať tí, ktorí majú sklon k depresiám.

FIALOVÁ - prevaha tejto farby v interiéri spôsobuje dojem nevkusu a lacnosť. Keďže je to energeticky nevyvážený odtieň, majú ju v obľube ľudia s hormonálnymi problémami. Je tiež znakom útlaku, podriadenosti, introvertnosti.

RUŽOVÁ - môže byť prejavom citovej nezrelosti a často sa spája s demaskulinitou, sexualitou a fyzickou slabosťou. Vyhýbať by sa jej mali tí, ktorí často bojujú s rozlíšením sna a reality.

ORANŽOVÁ - použitie oranžovej môže v negatívnom zmysle znamenať akúsi nevyzretosť, nedostatok, frustráciu. Všeobecne ale pri tejto farbe prevažujú jej pozitívne účinky - radosť, vytrvalosť, teplo.

HNEDÁ - táto farba môže byť prejavom nedostatku humoru i kultivovanosti a znakom utiahnutosti. Naopak pozitívne ju vnímame najmä pre jej prepojenie s prírodou a pôsobí veľmi seriózne až strojene.

