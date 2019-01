12 tipov na vylepšenie vstupnej chodby takmer zadarmo

Čo uvidí návšteva ako prvé, keď k vám príde? Áno, vstupnú halu. Toto miesto aj vás víta každý deň po návrate z práce. Malo by byť preto vrelé, príjemné a tiež praktické. Ako ju teda šikovne i pekne zariadiť?

Všetko má svoje miesto

Chodbu pri vstupných dverách zariaďujte predovšetkým prakticky. Všetko potrebné tu musí mať svoje jasné miesto. Kľúče, mobil, kabelku, to všetko potrebujete odložiť tak, aby ste to ihneď v prípade potreby či rýchleho odchodu z domu mali po ruke. Po príchode si tiež chcete čo najskôr odložiť topánky a vrchné oblečenie. Pripravte si i pohodlné sedenie, kde sa môžete obúvať a vyzúvať, nechajte si však dosť priestoru na veci, ktoré beriete so sebou alebo miesto na nákupy, ktoré prinášate domov.

Na čo nezabudnúť?

Pohodlná lavica je prosto must have. Či už vintage, alebo v retro štýle, minimalistický dizajn, ideálne v drevenom prevedení, nevyjde z módy zrejme nikdy. Ak ponúka možnosť na odloženie obuvi, vyhrávate hneď dvakrát.

Ak vás neoslovila lavica, môžete kreatívne siahnuť aj po inom druhu sedenia, rozhodne ho však odporúčame. Pokojne aj pohodlné kreslo. Chýbať nesmie ani vešiak či vešiaková polica. Ideálne ak máte priestor na osobitné ukladanie čapíc, rukavíc, šatiek a šálov.

S trochou umenia

Skúste oživiť vstupný priestor do bytu či domu kúskom umenia. Upokojí myseľ alebo vás privíta, privedie na iné myšlienky, pripomenie, že ste sa vrátili do svojho obľúbeného priestoru. Nemusí ísť nevyhnutne o maľbu, pokojne na stenu zaveste ručnú prácu, plastiku alebo rozprestrite veselý koberec.

Naplánujte si zmeny

Všimli ste si? Vstupnú chodbu môžete mať v neutrálnych tónoch. Ak ide o tmavšiu miestnosť bez denného svetla, zosvetlite ju bielou farbou. Na oživenie však môžete vybrať výraznú napríklad vzorovanú dlažbu. Ľahko sa udržiava a bude pôsobiť elegantným dojmom. Praktickým kompromisom k ľahkej údržbe je aj linoleum.

Náš tip: malú halu zväčšíte správne umiestneným zrkadlom, ideálne ak nebude ale priamo oproti vchodu.

