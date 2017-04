Projekt na víkend: Tvoríme so Soňou - Vyšívaný kruh

Táto originálna dekorácia je navyše veľmi variabilná – keď sa po čase opozerá, obrázok jednoducho s rámu vyberiete a nahradíte iným. S výberom motívu vám určite rady pomôžu aj deti. Prípadne ich môžete nechať nakresliť obrázok, ktorý by na stene chceli mať. Podľa nákresu vystrihnete z filcu jednotlivé časti a vytvoríte obraz, ktorý je navrhnutý presne podľa gusta vášho malého dizajnéra. Hotové dekorácie môžete zavesiť na stenu alebo oprieť na poličku či stôl.

Potrebujete:

kruh na vyšívanie

jednofarebnú látku na podklad

filc v rôznych farbách

ihlu, niť

nožnice

Postup:

Najskôr do kruhov napnite látku. Najlepšie je použiť jednofarebnú, aby filcový obrázok nezanikol. Ak pri výrobe použijete vrecovinu či ľanovú látku, bude to mať osobité čaro, no pokojne ju môžete nahradiť tým, čo práve nájdete doma.



Látku napnutú v kruhu zbavte pomocou nožníc pretŕčajúcich častí.



Vyberte si motív a podľa neho vystrihnite jednotlivé časti z filcu. V postupe pracujeme s motívom jednoduchého stromčeka, kde sme si vystrihli kmeň a lístky.



Jednotlivé vystrihnuté časti podľa predstavy naukladajte na kruh.



V tomto kroku prichádza na rad prišívanie. Ak sú filcové časti maličké, bude stačiť len jeden steh, ako je to zobrazené na fotografii.



Pri väčších častiach pridajte o pár stehov navyše. Ak sa vám pri šití vystrihnuté časti posúvajú, jemne ich prilepte na napnutú látku, nechajte lepidlo zaschnúť a pokračujte v prišívaní.



A máte hotovo. Teraz stačí už len nájsť vhodné miesto.



Foto: Soňa Višňovská

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Soňa VIŠŇOVSKÁ