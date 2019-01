Všimli ste si tento trend? Vianočné ozdoby, ktoré sú väčšie ako vy!

Blížia sa Vianoce a s nimi aj obdobie, kedy sa začína meniť klíma v príbytku. Pribúdajú iné vône, farby a predmety. Príznačné len pre pár dní v roku. No aj tak sa vždy oplatí osviežiť nimi domovy. Tento rok sa začína zdobenie už pred dverami.

Gigantické ozdoby

Vianočné gule ako rozsypané v predzáhradke budú tento rok zaujímavejšie ako osvetlená jedlička. Veľké farebné dekorácie budú na vrchole trendov. Ak ste na ne ešte v našich obchodoch nenaďabili, môžete si ich pokojne aj vyrobiť.

Venčeky

Na dvere, na okná, nad stolík, na svietidlá, tento rok bude rokom venčekov. Môžete si kúpiť ozdobné, s imelom, jesennými plodmi či skutočne vianočné s imitáciou snehu a s rozprávkovými postavičkami. Prípadne sa môžete chytiť praktických činností a začať si pripravovať tieto dekorácie sami. Obvykle to zaberie len trochu času a námahy. No vianočný výsledok bude stáť za to. Tento rok patrí vianočný venček do každej rodiny.

Pastelové farby

Už je tradíciou, že Vianoce sa zvyknú každý rok meniť v istom farebnom nádychu. Tento rok uchvátia pastelové odtiene, i keď kombinované so svetlejšími kovovejšími farbami šperkov, ako napríklad modrá, zelená či stále aktuálna zlatá a strieborná.

Vládne geometria

Geometrické motívy sú tento rok v kurze, a tak ani záver roka a vianočný čas nebude výnimkou. Ak si chcete zlepšiť vianočný imidž, môžete investovať do geometrických ozdôb, svietnikov, atypických tvarov vianočných dekorácií. Rohy, hrany a geometria sú na tohoročné Vianoce veľmi žiadané.

Vianočné kalendáre homemade

Kúpený čokoládový adventný kalendár rozhodne nie je tento rok niečím, čo by ste si mali postaviť na stôl. Skúste si ho vyrobiť. Dobrým tipom je napríklad vytvoriť si 24 vrecúšok, ktoré spojíte na jednom lanku, a tak docielite adventný kalendár, ktorý dokážete naplniť rôznorodými prekvapeniami. A čo je ešte lepšie, slúžiť bude aj počas ďalších rokov. Čím viac EKO, tým viac trendy. Pozrite si ho v galérii.

Omnoho viac horúcich vianočných inšpirácií si môžete pozrieť v našej galérii.

Autor: Marcos