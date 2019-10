Tekvica je v kuchyni super potravina, ale pozrite, aké dekorácie do bytu sa z nej dajú spraviť

A ak nemáte záhradku, tak aspoň na najbližšie trhovisko alebo do obchodu. Hneď ako ju zbadáte na pultoch, mali by ste si tento pekný a hlavne zdravý tekvicový zázrak zobrať domov. Poslúži ako krásna dekorácia, ale aj ako veľmi chutný pokrm. Než sa do nej pustíte, mali by ste o tekvici vedieť pár dôležitých veci!

Aké to sú? Ak ste doteraz tekvicu kupovali výlučne ako jesennú dekoráciu, ktorá si u vás pár týždňov poležala na okne a dotvárala príjemnú atmosféru, tak verte, že bolo veľkou chybou tekvičku neochutnať. Ideálne, ak ju po dočítaní článku napravíte.

Sem s tekvicou!

Vedci zistili, že tekvice jeme už celých päť tisíc rokov. To je poriadne dlhá doba, má to však svoj zmysel. Tekvice sú plné zdravia a sú vynikajúcim jesenným pokrmom bez ohľadu na to, akú si zvolíte formu ich prípravy. Od výborných polievok cez placky, plnené tekvice až po tekvicové koláče. Áno, varte ich, pečte ich, vyprážajte.

Jedným z najznámejších a najobľúbenejších druhov tekvice je práve odroda hokkaido. Už podľa názvu je zrejmé, že pochádza z ďalekého Japonska, kde sa na rovnomennom ostrove pestuje už od dávnych dôb. Precestovala celý svet, obľúbili si ju v Amerike a odtiaľ sa táto odroda dostala aj na naše stoly.

Vďaka orieškovej chuti, krásnej žiarivej farbe (ak siahnete po oranžovej odrode) a jemnej šupke sa výborne pripravuje a vlastne ju vôbec nemusíte šúpať. Je doslova nabitá betakaroténom, ale aj vitamínom A, B a C. K tomu treba pridať množstvo horčíka, fosforu, draslíka, zinku a vápnika. Pre vaše telo je to vynikajúci zdroj vitamínov a minerálov.

Podporuje nielen imunitu, ktorú mávame na jeseň oslabenú, ale posilňuje aj srdce, žalúdok, obličky, slezinu, slinivku a prostatu. Poteší aj každého, kto dbá o štíhlu líniu, v sto gramoch tejto tekvice sa ukrýva iba 38 kalórií, samozrejme, v tomto prípade si tekvičku pripravte čo najdiétnejšie, aby sa nízky počet kalórií zachoval.

Určite si ju v budúcej sezóne zasaďte do záhrady, na rozdiel od iných druhov tekvice veľkoplodej, jej plody nedorastajú až do extrémnej veľkosti, zvyčajne má od 0,7 do dva a pol kilogramu. Pripravíte z nej preto jeden alebo dva pokrmy bez nutnosti spracovávať naraz obrovský, niekoľko-kilogramový plod.

Je nielen oranžová

Aj keď typická tekvica hokkaido má skutočne žiarivú šupku a oranžové vnútro, odroda Delica F je zelenou odrodou hokkaido. Tekvičky majú zelenú farbu a sú ošľahané svetlými odtieňmi. Dobre sa skladuje, má oranžovú dužinu, ale pevnejšiu šupku, dlhšie vám preto vydrží.

Nájsť však môžete aj tzv. Blue Hokkaido, ktoré je šedomodrou odrodou. Spoznáte ho nielen podľa typickej farby, ale aj plochejšieho plodu. Je dobrá na pestovanie, pretože je odolná voči plesniam.

Okrem toho je lacná a môže vám poslúžiť ako nádherná dekorácia v byte či v dome. Pozrite si našu GALÉRIU!

Autor: Agáta