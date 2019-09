Meníte utierku a obrus v kuchyni, iba keď sú špinavé? Robíte obrovskú chybu!

Používame ich veľa ráz denne a robíme stále dookola tú istú chybu. Aj keď si možno myslíte, že zavesená utierka do ďalšieho dňa krásne uschne, ste na veľkom omyle. Kuchynským textíliám by sme mali venovať omnoho viac pozornosti, než ste si doteraz mysleli!

Prečítajte si aj: Myslíte si, že deti a zvieratá v jednej domácnosti sú dobrý nápad?​

Ako často meníte obrus na stole? A ako často periete látkové prestieranie? Rozhodne s tým nečakajte až na chvíľu, keď na nich uvidíte škvrny. Platí to aj pre vašu zásteru na varenie - áno, je to veľmi praktická a štýlová pomôcka, a hlavne to platí pre utierky na riad. Takže, ako často ich prať a vymieňať?

Pozor na plesne

Plesne milujú vlhko a teplo. Kuchyňa je preto ideálnym miestom pre ich pobyt. Keďže sú neustále okolo nás, využijú každú príležitosť na svoje množenie, napríklad vo vašich utierkach na riad. Po použití by ste mali takúto utierku dať do prania. Každý deň v kuchyni začínajte s novou čistou utierkou.

Prečítajte si aj: Dosť bolo testov: O tom či ste extrovert, alebo introvert hovoria doplnky vo vašom dome!​

Na utieranie riadu i rúk v kuchyni používajte oddelené textílie. Na riady dostatočne savé utierky z bavlny alebo z iného materiálu (napríklad z bambusu), ktoré je v prípade potreby možné prať aj na vyšších teplotách, teda 60 a viac stupňov Celzia. Na utieranie rúk v kuchyni používajte osobitný uterák. Ten obmieňajte denne alebo obdeň.

Prečítajte si aj: Existuje recept, ktorý vám zaručí šťastný domov: Je to tento!​

Náš tip: Ak sa vám nechce utierky a uteráky žehliť, používajte pri praní dezinfekciu, budete mať istotu, že ste sa zbavili väčšiny baktérií, vírusov a zárodkov plesní. Nezabúdajte, že dobrou liahňou sú aj hubky a špongie. Tie meňte na pravidelnej báze a vždy ich medzi použitiami nechajte dôkladne vysušiť.

A čo obrusy a prestieranie?

Asi vás prekvapíme, ale obrusy ani látkové prestieranie by ste nemali meniť, až keď zbadáte škvrny. Obrus je veľkým kusom látky, a tak sa aj na ňom ukladá neviditeľný prach. Po týždni používania by ste ho rozhodne mali vymeniť alebo oprať.

Prečítajte si aj: Kam s toľkými knihami? Skúste ich takto šikovne zakomponovať do bytu!​

Rovnako to platí aj pre ostatný textil, ktorý používate pri stolovaní. Tušili ste, že práve kuchynské textílie, hubky, špongie a tiež nedostatočne udržiavaná zubná kefka môžu byť tajným zdrojom vašich zdravotných problémov alebo alergií?

Keď už viete o ich hygiene všetko, teraz sa inšpirujte v našej GALÉRII obrusmi na rôzne príležitosti!

Autor: Agáta