Drevo v interiéri: Vyčarujte si dokonalé prírodné divadlo, ktoré sa nikdy neokuká

Iste, ak sa rozhodnete do niečoho takéhoto investovať, nebude to práve lacná záležitosť. Dôvodom je precízna práca a kvalitné drevo. Ani jedno, ani druhé totiž zadarmo nedostanete, no ak sa už raz pre čosi také rozhodnete, výsledok bude ohromujúci.

V našich zemepisných šírkach uvažujte o pomerne dostupnej breze, dube, buku, no aj o borovici či smreku. Siahnuť však môžete aj po čomsi exotickejšom, teda vodoodolnom teaku, cocobole – na svete je zaradené medzi najkrajšie drevá vôbec, ďalej veľmi tmavom a krásnom, avšak aj drahom africkom wenge či najkvalitnejšom dreve mebau.

Samozrejme, voľba záleží od toho, na aký účel budete drevo používať. Napriek tomu, že to naše slovenské je krásne a kvalitné, pochopiteľne nemôže mať vlastnosti dreva z exotických krajín a opačne.

Drevo využívame ako stavebný materiál, vyrábame z neho nábytok, no na ďalšie okrasy z neho v interiéri často opomíname. Nielen ak ho priložíte do krbu, ale aj pri jeho dekoratívnom prinesie do priestoru teplo a pohodu, dokonca aj moderný nádych.

Tak teda, Vivat drevo, hor sa na podlahy z tvrdého dreva, obklady aj veľkoplošné knižnice či dokonca zaujímavé drevené útvary vyrastajúce zo stropu. Výsledok je krásny a v každom prípade vítaný...

Autor: Kristína Falťanová