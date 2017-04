FOTO: Jarná výzdoba našich čitateľov vás očarí. Do súťaže sa môžete zapojiť aj vy!

Len do 23. apríla máte čas aj vy, zapojiť sa do našej marcovej súťaže o krásnu cenu. Hľadáme inšpiratívne jarné dekorácie, ktorými ste si vyzdobili svoj domov. Ak nám ich fotografie zašlete na webbyvanie@7plus.sk, máte možnosť vyhrať úžasnú porcelánovú misu značky Villeroy & Boch s veľkonočným motívom, ktorú nám do súťaže venoval Potten & Pannen – Staněk.

Nezabudnite sa inšpirovať množstvom našich článkov zo sekcie "dizajn a dekor"

Konkurencia však bude neľahká. Do našej súťaže sa prihlásilo už množstvo krásnych fotografií a my vám ich v našej fotogalérii radi predstavíme. Ďakujeme za každý príspevok a tešíme sa na veľa ďalších!

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk