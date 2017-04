FOTO: Nechajte interiér rozkvitnúť. Vyskúšajte kvetinový vzor v modernom šate

>>> Inšpirujte sa týmto veselým vzorom v našej fotogalérii <<<

Trend kvetovanej potlače v podstate nikdy nevyšiel z módy, mení sa len podoba, v ktorej sa aktuálne využíva. Ak túžite po romantickom detaile, sviežej atmosfére a troške ženskosti, vpustite do vášho interiéru kvety. Neoľutujete.

V kontraste

Skutočne trendy v súčasnosti je, spájať romantický tzv. floral pattern s tmavým, často aj čiernym podkladom. Veľké, tieňované okvetné lístky krásnych kvetov na ňom mimoriadne vyniknú a zahrajú si v miestnosti prím.

Oversize

Tapety s pivonkami veľkými ako celý jedálenský stôl, ružové kríky v životnej veľkosti, pole slnečníc. To všetko sú horúce trendy posledných sezóne, ktoré vytvoria pocit pobytu na voňavej lúke.

Watercolor

O trende tapiet maľovaných vodovými farbami, tzv. watercolor technikou sme písali v tomto článku. Jemné ťahy štetcami rozpité na ťažkom, vláknitom papieri pôsobia mimoriadne efektne v malých, veľkých, svetlých i tmavých priestoroch.

Statement prvok

Kvetovaný vzor by mal dostať svoj priestor najmä na veľkých plochách, pretože skrátka tam vynikne najlepšie. Stavte na tzv. statement prvok. Jeden, ústredný bod, ktorý týmto vzorom vylepšíte a upúta pozornosť každého, kto do miestnosti vstúpi. Či je to už tapeta, veľká sedačka, štýlová kusovka alebo napríklad záhlavie postele.

Horúci trend

Ak vás už omrzeli vyšívané obrázky, krajinky a abstraktné tvary, stavte na plagáty. Mimoriadne populárne sú v súčasnosti plátna pripomínajúce staré školské učebné pomôcky (o tomto trende sa viac dozviete TU) ale aj minimalistické plagáty vo veľkých rámoch.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk