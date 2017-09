Máme nový domov: Kde ušetriť a do čoho sa skutočne oplatí investovať?

Prvý vlastný domov či nové bývanie všeobecne je samo o sebe obrovskou zmenou, pri ktorej chvíľku trvá, kým si na ňu zvykneme. Množstvo administratívy je síce len povinnou jazdou, no aj tá vie poriadne vyčerpať, nie to ešte pomyslenie na to, akú kúpiť sedačku, s čím skombinovať farbu nového koberca a podobne. Podstatné je určiť si dve základné veci: štýl, v akom túžite svoj domov vykúzliť (vintage, moderný minimalizmus, retro, boho,...) a jasne určený budget, čiže finančné hranice, ktoré neslobodno prekročiť. A práve pri financiách dnes zostaneme. Je totižto zariadenie, pri ktorom by sme mali prihliadať na kvalitu a nejaké to euro navyše predsa len investovať, zatiaľ čo pri inom sa radšej držať na uzde a vyhľadať zľavy.

KDE NEŠETRIŤ:

Investovať sa jednoznačne oplatí do kvalitnej, nadčasovej sedačky. Okrem toho, že tu bude rada oddychovať celá rodina, musí ulahodiť aj návštevám a navyše je to jedna z tých vecí v domácnosti, ktorá sa vymieňa len vtedy, keď sa na ňu už viac nedá pozerať. Určite si priority - veľkosť, tvar, farbu, materiál, a vyhľadajte pre seba to pravé.

Jedálenský stôl je znovu tým kusom nábytku, ktorý dokáže prežiť niekoľko generácií aj napriek tomu, že sa pri ňom stretávame ráno, na obed aj večer. O tom, Ako si vybrať ten správny stôl a stoličky? sme vám už písali a v prípade, že prihliadnete na všetky dôležité parametre, určite svoju vyššiu investíciu do kvalitného kúsku neoľutujete. Navyše pri nadčasovom dizajne stola postačí ak raz za desaťročie vymeníte stoličky a dramatická zmena je na svete.

Na vyššie náklady by sme podľa odborníkov nemali až tak prihliadať ani pri výbere kobercov. Tie totižto chránia podlahy pred škrabancami a škvrnami a aj naše chodidlá od chladu, ktorý z nich sála. Pri správnom ošetrovaní taktiež zvládnu niekoľko desaťročí a vy ich budete milovať.

KDE RADŠEJ NEROZHADZOVAŤ:

Veľké investície si nevyžadujú najmä sezónne drobnosti, ktorými môžu byť napríklad aj textílie. Prehozy, deky, dečky, dekoračné vankúše či napríklad aj obrusy nemusia byť veľmi drahé na to, aby podčiarkli krásu interiéru a vytvorili v ňom atmosféru, po akej túžime. Pekné vianočné obliečky na vankúše predsa sú v kurze len pár týždňov v roku a rovnako tak aj huňaté deky, ktoré na leto odkladáme do skríň.

Váš budget by sa mal primárne sústreďovať na zariadenie, ktoré v domácnosti používate denne. Medzi to nepatria napríklad stoličky, ktoré máme v zálohe vždy keď príde návšteva a inak len celé dni stoja v kúte a my na ne ukladáme napríklad oblečenie alebo knihy. Takýto kus nábytku vie byť skvelým doplnkom, no netreba tu prihliadať napríklad na jeho kvalitné vyhotovenie či pohodlie a preto ani investície doň by nemali byť vysoké.

Ak vám ešte nenapadlo vyhľadať krásne ilustrácie, ktoré si jednoducho môžete vytlačiť a zarámovať, tak do toho určite choďte. Okrem toho, že skutočne ušetríte na tejto milovanej dekorácii, ten, kto už niekedy hľadal do svojho bývania ten ideálny obraz (farebne či štýlovo) vie, že to nie je jednoduché. Množstvo umelcov dokonca ponúka na umeleckých portáloch svoje diela v PDF verzii za pár drobných a prečo nemať doma niečo skutočne originálne bez zbytočného vyhadzovania peňazí?

Autor: Mária Ambrozová