Nebeský pocit v spálni? Žiadny problém! Siahnite po bielej a modrej

Vďaka kombinácii bielej a modrej na stenách, obliečkach, závesoch alebo doplnkoch dokážete v spálni vytvoriť veľmi príjemnú atmosféru. Pravdaže, modrej máte na výber hneď niekoľko odtieňov. Od jemnej nebesky modrej cez blankytnú modrú, oceľovo modrú až po tmavomodrú. To, ako na nás modrá bude pôsobiť, samozrejme, záleží aj od intenzity jej odtieňa.

Ak už to má byť modrá, vo všeobecnosti sa do spálne asi najviac odporúča svetlomodrá. Je nenápadná, nič s ňou v spálni nepokazíte, navyše, ľahko ju zladíte s obliečkami rôznych farieb a vzorov. Výborne tiež vyzerá v kombinácii s tmavým, čiernym alebo bielym nábytkom, no aj s tým, čo je vyrobený z červeného dreva.

Elegantne, nadčasovo a rovnako neutrálne pôsobí na stenách v spálni aj oceľovomodrá farba. Ak máte svetlú, slnečnú izbu s bielym nábytkom, môžete si na jednu, dve, alebo aj všetky štyri steny natrieť intenzívnejší, tmavší odtieň modrej. Ak je však izba, v ktorej spávate, orientovaná na sever a máte v nej minimum denného svetla a slnečných lúčov, vsaďte radšej na jasnejšie odtiene modrej. Vďaka tmavomodrej by vaša izba mohla pôsobiť pusto a ponuro.

Ak nepatríte medzi veľkých experimentátorov, dajte prednosť doplnkom. Obliečky, závesy, vázičky, obrazy, koberčeky, prikrývadlá na posteľ alebo plédy či dekoračné vankúšiky. Tie môžete v podstate smelo kombinovať s akoukoľvek inou farbou. Či už sa rozhodnete pre modré steny, vzorované tapety alebo modré doplnky, hlavne to všetko nekombinujte naraz. Pridať môžete pár kontrastných farbičiek ako bielu, čiernu, žltú alebo aj červenú. Hlavne všetko s citom. A ešte čosi, modrá priaznivo pôsobí na zdravie.

Autor: Kristína Falťanová