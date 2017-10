Nezabúdajte na piatu stenu miestnosti. Strop sa môže stať aj jej stredobodom!

Čo si všímate v miestnosti ako prvé? Je to zariadenie? Koberec? Detaily? Alebo je to strop? Podľa fotografa, ktorý sa rozhodol zachytiť krásu architektúry pomocou nezvyčajnej vertikálnej panorámy je práve strop miestom, ktoré rozhodne nevynechávame (viac si prečítate TU). Preto je práve teraz čas zdvihnúť zrak a porozmýšľať, čo by sa s ním všetko dalo spraviť. Máme pre vás pár šikovných tipov.

Tapeta

Klasikou je rozhodne tapeta. Tá miestnosti dokáže dodať nevídané rozmery a tým nemyslíme skutočné centimetre, ale akýsi šarm. Odvážnym riešením je potiahnuť rovnakú tapetu zo štyroch stien až na strop. Vtedy sa interiér akosi uzatvára a mohli by nastať menšie či väčšie problémy s nadväznosťou vzorov avšak za pokus to stojí. Tým druhým, a pre mnohých prijateľnejším riešením, je doplniť jednofarebné steny práve tapetou na strope. Zabúdať však netreba na to, že izba sa tak opticky zmenší a preto tento spôsob voľte len pri väčších priestoroch.

Zo záhrady rovno rovno pod nôž: Tekvicové kvetináče budete chcieť aj vy (FOTO návod)

Zvýšila sa vám po prerábke tapeta? Takto kreatívne ju môžete využiť!

Štuka

Ak ste milovníkom klasiky a vyžívate sa v návštevách hradov a zámkov, štuka vám je rovnako tak blízka. Trošku luxusu do obyčajného interiéru môže priniesť práve na strope. Netreba však zabúdať, že takýto dekor treba doplniť zariadením v patričnom štýle, inak bude miestnosť vyzerať chaoticky.

Ručná práca

Nájsť si na internete šablónu či krásny vzor dnes zaberie minimum času. Ak ste navyše zručný so štetcom v ruke a paletou farieb, môžete si unikátne dielo na strope vyrobiť aj sami. Niekedy postačia bodky, pečiatky či iné odtlačky a nemusíte sa trápiť s premyslenými detailmi obrazov ako v Sixtínskej kaplnke. V jednoduchosti je totižto krása.

Zrecyklované

A čo takto drevo? O tom, že to je jeden výborný nápad si viac môžete prečítať >>>TU <<<.

Autor: Mária Ambrozová