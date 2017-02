Iina Vuorivirta: Exkluzívny rozhovor s dizajnérkou

Miluje minimalizmus a prírodné materiály, ktoré necháva vyznieť v ich prirodzenej kráse. Rada sa inšpiruje tradičnými technikami a remeslami. A, ako sama hovorí, radšej navrhuje menšie veci - také, ktoré sa dajú odniesť domov v rukách. Najradšej pracuje so sklom a keramikou, ale aj hlinou a drevom.

V nápaditej tvorbe ju inšpiruje vlastná zvedavosť, záujem o ľudí a skúmanie vecí okolo. Vraví, že netreba sa báť klásť aj hlúpe otázky. Môžu vás doviesť k niečomu novému.

Čo Vás priviedlo k dizajnu?

Bolo mi súdené stať sa dizajnérkou. Mama je textilná dizajnérka a otec je fotograf, takže som vyrastala v takej atmosfére. Ďalší moment, ktorý ovplyvnil výber mojej kariéry bolo prostredie, kde sme bývali. Keď som vyšla z domu, bola som v lese. Les bol moje ihrisko, od malička som si z prírodných materiálov niečo tvorila a ručne si vyrábala malé hračky.

V tom období ste si teda radšej niečo vyrábali ako kreslili?

Rozhodne som viac milovala zašpiniť si ruky a niečo si vyrobiť z reálnych materiálov. Nikdy som dobre nekreslila.

Čo Vás najviac baví z celého procesu tvorby?

Myslím, že je to hlavne moment vyriešenia problému. Je to vzrušujúce a baví ma na tom aj zodpovednosť, ktorú nesiem.

Čo znamená označenie demokratický dizajn?

V IKEA tak označujeme dizajn produktov, ktoré musia spĺňať päť základných princípov. Po prvé, majú mať zaujímavú formu, teda vzhľad, zároveň by mali byť funkčné, v lepšom prípade multifunkčné. Musia mať vysokú kvalitu, byť ekologické, v súlade s trvalou udržateľnosťou a tiež byť cenovo dostupné. Trik je v tom ako dať pri produkte všetky tieto aspekty do rovnováhy a harmónie.

Ktorý z produktov, ktoré ste navrhli Vám robí najväčšiu radosť a stal sa Vašim najobľúbenejším?

Určite to je z tohoročnej letnej limitovanej kolekcie JASSA, ktorá je ručne vyrábaná z prírodných materiálov. Konkrétne je to košík, ktorý môže po otočení poslúžiť ako podstavec na kvety, alebo taburetka.

Možno je to aj preto, že s prácou na tejto kolekcii mám spojené silné zážitky z cesty po Indonézii a Vietname, kde som načerpala veľa cenných skúseností. Boli pre mňa zmysluplné najmä ako pre dizajnérku, priviedli ma k zamysleniu sa nad tým, čo chcem svojim dizajnom povedať a ako ním môžem meniť veci a uľahčiť ľuďom život.

Ako pristupujete k vlastnému bývaniu? Ako často si meníte interiér vo svojej domácnosti?

Takmer každý deň... (smiech) Mením ho veľmi často. Všetky kúsky nábytku, ktoré mám doma beriem ako súčasť dynamického procesu. Veľmi rada skúmam ako vytvárajú niečo nové vo vzájomných vzťahoch. Napríklad som zvedavá ako to pôsobí keď prenesiem konferenčný stolík do kuchyne. Je to pre mňa taký nepretržitý prieskum a zároveň hobby, ktoré ma baví.

Autor: Inéz BÚCI/ipeknebyvanie.sk