Kedysi patrili medzi najbohatších ľudí, dnes ich povolanie vymiera: Viete, o kom je reč?

V minuosti boli krajčíri vysoko cenenými remeselníkmi, ktorí poznali svojich zákazníkov doslova od hlavy až po päty. Dobrý krajčír vedel vytvárať strihy na často nesmierne náročné odevy, vyznal sa v látkach, komunikoval so zákazníkmi a bol aj hlavou celej dielne. Bol jednoducho majstrom svojho remesla.

Boli bohatí

Krajčíri sa veľmi aktívne zapájali aj do mestského života a do riadenia celej mestskej komunity. Napokon, mali na to plné právo, nepatrili k mestskej chudobe. Domy, vinice, polia, to všetko možno nájsť vo vlastníctve takmer každého trnavského krajčíra, s ktorým sa v písomnostiach stretneme. Rozhodne možno povedať, že patrili k tej vrstve mestskej society, ktorá sa zúčastňovala na riadení mesta.

Jeseň je tu: Vytiahnite konečne šijací stroj

Komu by sa chcelo počas horúcich slnečných dní sedieť pri šijacom stroji? Ak ste odkladali svoje prvé pokusy so šitím na jeseň, urobili ste veľmi rozumne. Teraz však už neotáľajte ani minútu, je najvyšší čas pustiť sa do jednoduchých projektov, ktoré využijete nielen v domácnosti!

Stojí vám v komore novučičký šijací stroj a vy ste sa doteraz báli ho čo i len vytiahnuť? Alebo len nebol dostatok času? Tak to poďte skúsiť s nami, bude to zábava aj relax. Ako teda začať?

Pekne podľa návodu

Ak máte nový šijací stroj, rozbaľte ho a v pokoji si preštudujte návod na obsluhu. Nenechajte sa odradiť, ak je v rozsahu menšej knižky - znamená to, že výrobca vám chce podrobne vysvetliť jednotlivé postupy. Možno sa však stalo, že ste návod stratili, nič sa nedeje.

Zadajte si do internetového vyhľadávača značku a model vášho stroja. Okrem písomného návodu (pri väčšine tradičných značiek šijacích strojov) nájdete aj videonávody. Práve pomocou nich sa môžete naučiť navliecť vrchnú a spodnú niť i mnoho ďalších trikov.

Náš tip: Pre úplné začiatočníčky je ideálne, ak si naštudujú základné ovládanie práve z videí. Natrafíte pri tom aj na mnoho video návodov na jednoduché projekty aj s rozpismi a s presným postupom práce.

V prípade, že ešte len plánujete kúpu šijacieho stroja, zájdite si do špecializovanej predajne šijacích strojov, kde vám personál poradí pri výbere a ukáže aj jednotlivé funkcie. Dobrým zvykom je aj poskytovanie zákazníckeho servisu.

Štartujeme!

Zvládli ste prvotné nastavovanie a už máte chuť pustiť sa do šitia? Okrem šijacieho stroja odporúčame mať po ruke viacero šikovných pomôcok, dostatok času a nepodceňovanie na prvý pohľad nedôležitých krokov v návodoch.

Čo mať po ruke?

Ostré nožnice, dostatočne veľkú pracovnú plochu (napr. jedálenský stôl), ak ste sa rozhodli používať rotačný rezač, používajte ho výhradne na rezacej podložke - sú to vynikajúci pomocníci. Potrebovať budete aj krajčírsku kriedu alebo ceruzu, pravítko, špendlíky, samotný materiál na tvorbu a žehličku.

Na čo nezabudnúť?

Každá látka sa pri prvom praní mierne zbehne, preto by ste ju pred začatím projektu mali preprať alebo vyžehliť parnou žehličkou. Predídete tak znehodnoteniu ušitej veci po prvom praní.

Perfektné projekty pre začiatočníčky

Áno, pri týchto projektoch vám postačí zvládnutie rovného stehu s univerzálnou pätkou, ktorá je v základnej výbave stroja. A do čoho sa pustiť? Zaťahovacie vrecko na bylinky, väčšie vrecko na prezuvky, jednoduchý obrus na stôl, záves alebo poťah na vankúš patria medzi jednoduché projekty.

Ak si trúfate, skúste si ušiť nákrčník, nákupnú tašku alebo jednoduchú sukňu na gumičku v páse. Pri prvých pokusoch je najlepšie skúsiť šiť pre menšie dieťa - projekt si vyžaduje menej materiálu a strihy nie je potrebné zložito prispôsobovať postave.

Náš tip: Prakticky každý projekt od výmyslu sveta nájdete v podobe foto a video návodu aj na internete, zvyčajne v anglickom jazyku. Keď si nebudete vedieť rady, skúste sa obrátiť na skúsenejšie krajčírky v hobby skupinách alebo na blogu niektorej šikovnej krajčírky.

Autor: Agáta