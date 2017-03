Tvoríme so Soňou: Ešte stále stíhate vyrobiť krásny vianočný veniec!

Výroba dekoračného venca je jednoduchá a do výroby môžete smelo zapojiť aj väčšie deti. Pri výrobe neplatia takmer žiadne pravidlá. Jednoducho si veniec dotvoríte podľa toho, čo sa vám páči, hodí do interiéru, alebo pridáte to, čo nájdete práve doma. Či už sú to halúzky, orechové škrupinky, šišky. Toto je len malá ukážka toho, že vyrobiť vlastný veniec nie je vôbec zložité.

Potrebujete:

4 sviečky

drevené hoblinky

floristické dekorácie – vetvičky, rôzne plody, kvetiny, jutu

taviacu pištoľ

nožnice

Postup:

Na začiatok umiestnite sviečky. Môžete ich postaviť klasicky do štvorca alebo trochu našikmo, ako je to zobrazené na fotografii. Následne na miestach kde sa dotýkajú, ich spojte pomocou lepidla z taviacej pištole. Nie je to nutné, ale práca s nimi bude v ďalších krokoch pohodlnejšia.

Z juty vystrihnite pruh s takou dĺžkou, aby pokryl obvod všetkých štyroch sviečok a šírku jutovej stuhy odstrihnite aspoň o dva centimetre menšiu, ako je výška sviečky.

Stuhu pripevnite a koniec zafixujte taviacou pištoľou.

Vezmite drevené hoblinky a navrstvite ich okolo sviečok. Na niektorých miestach ich môžete jemne prilepiť a príliš odstávajúce časti odstrihnite alebo uhlaďte.

Ďalšiu vrstvu tvoria vetvičky. Kúpite ich ako floristické dekorácie v kvetinárstve. Farby kombinujte podľa svojho interiéru. Vnútri vetvičiek je drôtik, preto sú ľahko tvarovateľné. Navrstvite ich na drevené hoblinky. Množstvo voľte podľa toho, aký hustý veniec chcete dosiahnuť.

Na záver z juty odstrihnite dlhší kúsok, zložte ho podľa fotografie a zviažte. Takto dostanete dokonalú mašľu, s ktorou nie je veľa práce.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Soňa VIŠŇOVSKÁ