Učarovalo jej naplavené drevo: Rozhovor s dizajnérkou Želkou Habalovou

Čo vás priviedlo k takémuto koníčku?

Som tvorivý a zručný typ, doma som si mnohé úpravy interiéru urobila sama. Chvíľu som skúšala olejomaľbu, neskôr absolvovala kurzy hrnčiarstva a drevorezby. Ale najviac ma za srdce chytilo až naplavené drevo. Ten moment nastal v čase rozsiahlej povodne Dunaja v roku 2013, keď som za hranicou s Rakúskom zastavila auto, aby som sa rozhliadla po zaplavených poliach. Na kope naplaveného dreva pri ceste ma oslovilo veľké vybielené brvno.

Zaujalo ma tvarom a zrazu mi napadlo, že keby sa doň zapustili bodové svietidlá, mohol by z neho byť zaujímavý luster. Po krátkej úvahe som ho naložila do auta a doma začala na ňom pracovať. Pre mňa to bola skôr osobná výzva než nejaký plán. Fotku hotového diela som zavesila na internet a zakrátko sa predal do Francúzska. Tento úspech ma naštartoval a pustila som sa s nadšením do nových nápadov.

Čím vás naplavené drevo upútalo? Používate aj iné materiály?

Fascinujúce na ňom je, že vyrastie na neznámom mieste, dožije, vezme ho rieka, ktorá ho jedinečným spôsobom opracuje, vyplaví na breh, slnko a vzduch mu následne zapíšu jeho osud do hlbokých vrások, tak ako sa roky života vpisujú do ľudských tvárí. Neopakovateľný rukopis prírody tak vytvorí z každého z nich unikát a je len na vašej fantázii, aký príbeh vám doma rozpovie. Okrem naplaveného dreva som už použila staré trámy a dosky či nálezy z lesa, ktoré som kombinovala s lanom, roxorovými tyčami, so sklom, a už mám v pláne aj niečo s plynárenskými rúrkami.

Kde beriete inšpiráciu na svoju tvorbu?

Inšpiráciou je samotný materiál. Zaujme ma tvarom alebo štruktúrou a nechám ho „prehovoriť“, čo by z neho mohlo byť. Zo začiatku som videla niečo v každom kúsku a nanosila som si ich domov príliš veľa. Dnes si už lepšie zvážim, do čoho sa pustím a do čoho nie, a materiál vezmem, až keď som naozaj presvedčená, že ho spracujem. Ak by som mala pomocný personál a veľkú dielňu, vyzeralo by to inak.

Kde nachádzate všetok materiál?

Priebežne sledujem hladinu Dunaja, keď opadne, urobím si prechádzku po pobreží a skontrolujem „dovoz z Rakúska“. Mám už svoje miesta, ktoré navštevujem, ale niekedy sú prázdne a musím hľadať inde. V lete tento typ dreva rýchlo zmizne, zväčša padne za obeť opekačkám.

Ktoré zo svojich diel máte najradšej?

Asi to prvé. Ten luster bol v mojich očiach perfektný, niečo som dokázala sama sebe a zároveň mi dodal chuť do ďalších vecí. Najkrajší je na tom pocit, že teraz robí radosť aj niekomu inému. Jeho majitelia mi napísali, že je skvelý a poslali mi fotografiu z ich domova, ako visí nad dreveným jedálenským stolom.

Na všetkých mojich veciach sa mi páči, že pôvod aj druh dreva ostávajú tajomstvom. Ja ho nájdem, dám mu nový život a niekto ďalší mu dá priestor vo svojom domove. K výrobkom rada hovorím, kde a ako som drevo našla, zahraničným vysvetlím, že je z Dunaja, z Bratislavy, zo záplavy. Lampa či zrkadlo z naplaveného dreva pre mňa nie je len vec, je to príbeh.

Máte nejaké nezrealizované sny, ktoré by ste vo svojej tvorbe rada splnili?

Áno, jeden sen zatiaľ leží v lese za mojím domom. Veľký vyvrátený koreň, z ktorého by bol nádherný stôl.

Autor: Inéz Búci