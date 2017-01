Veľká renesancia korku: Tento rok sa vracia ako ikona dizajnu

Korok je ako obnoviteľný, odolný, vodeodolný a ľahko čistiteľný materiál veľmi vhodný pro použití v domácich interiéroch a navyše vytvára prírodné teplo. Svojimi vlastnosťami je tiež ideálny aj na absorbovanie hluku v otvorených priestoroch našich domovoch. Bude sa využívať v kombinácii s kamennými časťami, napríklad pri stoloch či stoličkách.

Nábytok aj doplnky

Korok je tvárny, pružný a ľahký. Nábytok z neho rozhodne nie je nijak masívny a jednoducho sa s ním manipuluje. Vďaka tvarovej variabilite z korku vzniká aj mnoho dekoratívnych predmetov, hlavne na kancelárske využitie, kde ho často vidieť ako nástenka.

Hitom sú aj svietidlá z korku, ak ich natriete napríklad na čierno, vynikne jeho dekoratívna štruktúra a korok potom pôsobí skromnejšie a hodí sa do moderných, industriálnych a mestských interiérov. V kurze sú aj potlače imitujúce korkovú štruktúru, objavujúce sa na vankúšoch, závesoch.

Na podlahe aj stene

Niektorí ľudia majú voči korku predsudky. Korok môže mať dnes množstvo dizajnových podôb, vďaka ktorým zapadne aj do moderného interiéru. Príjemná, teplá a mäkká je chôdza po korkovej podlahe. Navyše nádherne vonia! Plávajúce systémy dnes už ani zďaleka nevyzerajú ako korkové podlahy spred dvadsiatich rokov, majú moderný dizajn. Pri lepených dlaždiciach je väčšia variabilita, ako pri plávajúcej podlahe. Na objednávku si môžete dať vyrobiť dlaždice rôznych rozmerov, so skosenými hranami a vďaka pigmentom rôzne farebné odtiene. Dekór vzniká lepením, prekladaním a lisovaním kôry, ktorá môže vyzerať rôzne, podľa toho, či ide o kôru pri kmeni stromu, alebo vrchnú vrstvu. Je to prírodný produkt so svojou vlastnou textúrou, no napriek tomu, vie mať veľmi atraktívny a moderný vzhľad. Bežne sa korkový obklad používa ako dekoratívny prvok v halách, chodbách a izbách, prípadne ako zateplenie pri posteliach. Je ale nutné zvážiť povrchovú úpravu korku vzhľadom na namáhanie. V špecifických prípadoch a s kvalitnou povrchovou úpravou je možné korok použiť aj vo vlhkom prostredí. Treba mať na pamäti, že je to prírodný materiál, veľmi podobný drevu a v kontakte s vodou určité množstvo absorbuje a potom ho aj vydá. Samotnému korku voda neublíži ale hrozí, že pri zle utesnených prechodoch a spojoch, prejde za korkový obklad a poškodí podklad pod ním.

