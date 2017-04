Využívajte balkón naplno, aj počas teplých večerov

LED pásy

Moderné LED pásy splnia účel dekoratívny aj funkčný. Ich inštaláciu zvládnete sami, majú totiž samolepiacu pásku a ich dĺžku vyriešite naspájaním a strihaním jednotlivých častí. Na použitie v exteriéri sú pásky zaliate v silikóne, čo je pre vonkajšie použitie ideálne. Nie sú finančne náročné a môžete si vybrať v mnohých farbách.

LED sviečky

Nahrádzajú klasické sviečky. Ty sú síce krásne ale ak máte deti či domácich miláčikov, radšej siahnite po LED sviečkach, s nimi sa nemôže stať nič zlé. Ak ich správne umiestnite do lampášov, pohárov alebo do iného kreatívneho priestoru, nikto si ani nevšimne, že to nie sú pravé sviečky.

LED lampičky

Najlepšie také, ktoré majú klik a podľa potreby ich pricvaknete kdekoľvek. V šere si môžete pri ich aj čítať či pracovať na počítači. Keď skončíte, odneste ich dovnútra, aby neboli vystavené nepriazni počasia.

Svetelné reťaze

Môžete ich ponaťahovať po šnúrach na bielizeň alebo väčších balkónových rastlinách. Vyberajte reťaze neutrálne, aby nepripomínali Vianoce.

Staré dobré sviečky

Ak ich dokážete mať pod kontrolou, vytiahnite pár lampášov a nádobiek na čajové kahančeky a vytvorte si nimi romantickú atmosféru k večernému drinku na balkóne

