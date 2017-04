Zoznámte sa s farbou ružového zlata. Vo vašom interiéri si zahrá prím!

>>> Inšpirujte sa využitím tohto krásneho odtieňa v našej fotogalérii <<<

Poznáte farbu rose gold? Do bytového dizajnu prichádza z prehliadkových mól. Odráža sa v nenápadných ružových odtieňoch zaujímavého kovu a bezpochyby sa objavuje v mnohých trendy interiéroch najmä v podobe nápadných detailov, ktoré im dodajú šmrnc. Pôsobivý kov dodá miestnosti punc luxusu, kreativity. Jeho veľkou výhodou je, že správne zapadne nie len do minimalistického, moderného interiéru, no rovnako tak aj do bývania v štýle útulného vidieka.

Prečítajte si aj o ďalšom horúcom trende v bytovom dizajne - motýľoch!

Drobnosťou, ktorá vás môže od výberu ružového zlata aj do vášho domova odradiť, je jeho špecifickosť v ladení s ostatnými odtieňmi farieb. Najlepšie v interiéri vynikne s jasnou ružovou, sivou, námorníckou modrou, kontrastnou čiernou, ale aj veselou žltou. S materiálom, ktorý je mu blízky, si zase nemusíte robiť starosť v prípade, že sa v interiéri nachádzajú drevené povrchy. Farbe rose gold teda svedčí aj dotyk prírodného materiálu.

Toto spojenie rýdzeho zlata a medených podtónov vo svojej šperkárskej práci prvý krát na začiatku 20. storočia využil umelec Carl Fabergé a veľkej popularite sa nový druh kovu tešil najmä v Rusku. Do našich domovov sa podľa interiérových dizajnérov dostáva najmä preto, že na rozdiel od maskulínnych a odvážnych odleskov čistého striebra či zlata, vpúšťa do miestností pomyselný dotyk ženskej ruky a jemnosti.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk