Ako ušetriť na difúzeroch a vôni do bytu? Vyrobte si ju sami za pár centov

Okrem príjemne blikotajúcich sviečok človek v tomto čase rozhodne ocení aj príjemne rozvoňanú domácnosť. Dodá jej to na útulnosti a spríjemní aj tie najsychravejšie dni. Ak ste doteraz netušili, ako si doma rýchlo a jednoducho vyrobiť rôzne typy osviežovačov, máme pre vás hneď niekoľko zaujímavých nápadov. Poďte ich s nami skúsiť!

Rozprášte vôňu

Zvyknete používať rozprašovač? Napríklad na toalete či v kúpeľni po ňom môžete siahnuť prakticky pri každej návšteve. Výroba takéhoto prostriedku je jednoduchá. Potrebovať budete menší jemný rozprašovač, do ktorého si pripravíte roztok približne pol litra vody a lyžičku sódy bikarbóny.

Teraz pridajte svoju obľúbenú vôňu - môže ísť o vytlačenú šťavu z citróna alebo hoci aj pomaranča, či limetky. Zamiešajte a počkajte, kým prestane tekutina peniť. Vložte do rozprašovača a môžete používať.

Náš tip: Do roztoku vody a sódy bikarbóny môžete nakvapkať aj iné vône, napríklad v podobe éterických olejov.

A keď sme už pri olejoch, čo takto si vyrobiť olejový osviežovač? Je to opäť jednoduché. Použite fľaštičku od kupovaného osviežovača alebo si ju vyrobte z menšej sklenenej nádoby. Vložte dnu špajle tak, aby polovicou dĺžky presahovali von.

Drevo nasaje olej a arómu a pomôže jej šíreniu. Do nádoby nalejte neutrálny olej, napríklad detský olej a do neho nakvapkajte éterický olej alebo arómu. Pokojne siahnite aj po svojej obľúbenej voňavke.

Chvíľa tvorivosti s gélovým osviežovačom

Áno, aj ten si môžete vytvoriť doma, vydrží vám približne mesiac, kým nevyschne, niekedy sa na ňom môžu objaviť známky začínajúcej plesne - vtedy ho, samozrejme, čo najrýchlejšie vyhoďte. A ako na to? Kúpte si balíček obyčajnej želatíny. Pripravte ju podľa návodu a po dokončení pridajte lyžicu soli.

Želatínu nalejte do pripravenej nádoby alebo nádob a hneď pridajte niekoľko kvapiek farbiva a arómy - množstvo volíte podľa želanej intenzity. Zamiešajte a počkajte, kým mierne stuhne. Svoj gélový osviežovač môžete po chvíľke dozdobiť trblietkami, guľôčkami, hviezdičkami alebo hoci mušľami, či korálkami a sušenými kvetmi.

Náš tip: Rýchly, účinný pohlcovač pachu a osviežovač vzduchu v jednom? Do malej nádobky nasypte sódu bikarbónu a nakvapkajte na ňu citrónovú šťavu, pár kvapiek voňavky či vonného oleja. Vložte do chladničky, na toaletu, stolík so sušenými (alebo umelými) kvetinami, do skrine na topánky alebo kamkoľvek, kde chcete prevoňať vzduch.

Autor: Agáta