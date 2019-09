Ako vám môže výber kachličiek ušetriť peniaze? Dozviete sa v článku

Nie je obkladanie ako obkladanie. Okrem rôznej kvality práce možno siahnuť po viacerých spôsoboch ako obkladať steny. Ak zvolíte správne, môžete výrazne ušetriť na množstve obkladového materiálu a tým aj na celkovom rozpočte. To však nie sú jediné triky, ktorými ušetríte!

Už vo chvíli, keď si plánujete a vyberáte obklad na steny v kúpeľni a na toalete, mali by ste s majstrom obkladačom prebrať spôsob obkladania, ktorý zvolí. Je to mimoriadne dôležité, ovplyvní to totiž vašu spotrebu materiálu.

Základné pravidlá

Spravte výpočet a pridajte približne desať až pätnásť percent materiálu navyše. V prípade, že by časť obkladačiek nebola použiteľná alebo sa poškodila počas obkladania, prípadne vŕtania či iných prác, budete mať dostatok náhradného materiálu. Dodatočné objednávanie vás bude stáť nielen čas (niekedy aj celé týždne), hrozí zároveň riziko odlišnosti v odtieňoch.

Ako na to?

Kde bude obkladač začínať? Začne v hornej línii celými kachličkami a bude pokračovať smerom nadol, pričom nad a pod vaňou či sprchovým kútom použije odrezky? Rovnako potom skončí odrezkami pri podlahe. Tento postup vám počet obkladačiek dokáže ušetriť, naopak, ak začnete celými obkladačkami a pokračujete smerom nahor, budete mať spotrebu vyššiu.

Skúsený obkladač však zrejme začne v strede steny a bude pokračovať do strán, aby dosiahol súmerný vzhľad. Mimoriadnu pozornosť by mal venovať stene, ktorá je oproti vstupu do miestnosti, druhým dôležitým bodom je sokel vane.

Všade obklad?

Nie, nie je nutný. Tým môžete na obkladoch ušetriť. Rozhodne však s nimi počítajte na miestach, kde tečie voda alebo sú neustále v styku s vlhkosťou. Na ostatných stenách môžete obklad viesť len do výšky vypínačov. Pozornosť venujte miestam styku obkladu so zárubňami. Aby ste nemuseli obkladačky zložito orezávať, je vhodné ich zapustiť pod zárubňu, zárubňa však musí byť v končenom výsledku širšia o hrúbku obkladu.

Náš tip: Pri plánovaní obkladov si premyslite miesta, do ktorých umiestnite držiaky alebo závesné systémy. V týchto miestach budete musieť vŕtať, pričom je jednoduchšie, ak budete vŕtať do špár/medzier v obklade. Z estetického hľadiska vyzerá lepšie, ak vŕtate do stredu obkladačky.

Nezabúdajte tiež, že budova neustále pracuje. Práve kúpeľňa je miestnosťou, ktorá podstupuje časté výkyvy teploty. Tieto zmeny si vyžadujú, aby ste správne ošetrili rohy miestnosti. Sem neumiestňujte špárovaciu hmotu, ale miesto vyplňte radšej pružným silikónom.

Pozrite si v našej GALÉRII, ako je možné pekne vykachličkovať kúpeľňu.

Autor: Agáta