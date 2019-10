Toto si Karel Gott nezaslúžil: Investícia do TEJTO nehnuteľnosti skončila fiaskom

Zlatý Slávik si potrpel na luxus

Karel Gott je najčastejšie spájaný s historickou vilou na pražskej Bertramke. Nebolo to však jeho prvé bývanie. Už od narodenia bol zvyknutý na bývanie, ktoré malo ku klasickým panelákovým bytom poriadne ďaleko!Veď posúďte sami.

Aj keď prvé vojnové roky jeho života neboli žiadnou prechádzkou ružovou záhradou, po presťahovaní rodiny do Prahy mali jeho rodičia a Karel vždy k dispozícii rodinný dom. A hneď ako sumy na konte slávneho speváka začali rásť, rozhodol sa seba i rodičov obdarovať moderným bývaním.

Príliš moderná a „nevhodná"

Dvojgeneračná vila, ktorú si dal spevák navrhnúť u známeho architekta ešte v 60. rokoch nenaplnila jeho požiadavky ani potreby. Po pár sezónach už smeroval do ďalšieho bývania, tentoraz trvalého. Vila Bertramka bola podľa všetkého „trefou do čierneho" a Karel Gott v nej strávil aj posledné dni svojho života.

Kam sa však presťahoval počas rozsiahlej rekonštrukcie vily pred niekoľkými rokmi? Neostalo tajomstvom, že s manželkou Ivanou a dvoma malými dcérkami i milovaným psíkom zamierili do bytu za dych berúcu sumu 21 a pól milióna českých korún. Práve tam s nádherným panoramatickým výhľadom na Prahu strávili mesiace, kým ich vila prechádzala náročnou obnovou.

Maestro tu mal k dispozícii rozsiahlu obývačku, jedáleň a profesionálne vybavenú kuchyňu. Každá miestnosť v byte bola klimatizovaná a ku každej spálni bola vlastná kúpeľňa. Okrem úžasných výhľadov bol nablízku park na venčenie psíka či prechádzky s deťmi, za kultúrou to tiež nemal jeden z najslávnejších českých spevákov ďaleko.

Slávny muž musí mať múzeum

A veru aj mal, ešte za svojho života. Vo svojej bývalej vile v Jerevanoch, ktorú dokonca dva razy odpredal, zriadili múzeum venované práve najslávnejšiemu zlatému Slávikovi. Nieslo meno Gottland, žiaľ, z finančných dôvodov bolo v roku 2009 zatvorené. Vydržalo dva roky.

Spevák svoje meno prepožičal aj pre reštauráciu spojenú s galériou v Prahe. Podávali v nej napríklad „slávičie" jazýčky či Gottovu obľúbenú kávu. Žiaľ, po tom ako sa s veľkou pompou o múzeu i reštaurácii písalo a hovorilo, osud oboch sa skončil zle. Podnikateľ Moťovský totiž v roku 2008 zmizol a jeho firmu prevzala manželka Kateřina, ktorá musela oba objekty pre finančnú stratu zatvoriť.

Nechýbali ani suveníry - kúpiť ste si tu mohli župan, pero či parfum. Samozrejme, všetko s iniciálami KG alebo jeho podpisom, ale napríklad i víno pomenované po Gottovej dcére Charlotte. Spevák nechýbal na slávnostnom otvorení múzea, návštevníkov neskôr vítala už len tabuľa s odtlačkom jeho dlane či vosková figurína.

Otvoria ho opäť?

Práve v súvislosti so smrťou Karla Gotta však myšlienka na znovuobnovenie miesta, ktoré by bolo venované jeho práci, ožíva. Ktovie, možno sa do týchto priestorov jeho fanúšikovia a obdivovatelia budú mať znova možnosť pozrieť.

Ako to vyzeralo v MÚZEU KARLA GOTTA? Pozrite si exkluzívne v našej GALÉRII.

Autor: Agáta