Hodláte kúpiť investičný byt? Poradíme, aký vám zarobí

Investičný byt môže predstavovať ďalší dôchodkový pilier. Ak teraz investujete do väčšieho vlastného bytu, v dôchodkovom veku ho môžete predať a presťahovať sa do menšieho. Z rozdielu ktorí získate z predaja väčšieho bytu môžete žiť alebo odísť do penziónu pre seniorov, kde si vďaka predaju nehnuteľnosti môžete dovoliť maximálny servis.

Unikátny

Najdôležitejším parametrom nehnuteľnosti je jej unikátnosť. Hľadajte teda objekt, ktorý má už dnes pomerne malú konkurenciu. Ak si napríklad kúpite byt v novostavbe, kde je 15 rovnakých bytov nad vami a ďalších 15 pod vami, je veľká pravdepodobnosť, že pri predaji či prenájme budete mať veľkú konkurenciu. Ak je ale byt svojho druhu jediný, a čím unikátnejší je, tým je výhodnejšia vaša pozícia. Vyhľadávané sú byty v zaujímavých lokalitách, kde ich málo a sú v menších bytových domoch.

Unikátny byt neznamená luxus. Jedinečný je byt s výbornou polohou, s nádherným výhľadom, ideálnym dispozičným riešením, či optimálnou orientáciou, veľkou lodžiou či terasou. Menej investične zaujímavé sú veľké lokality a veľké projekty.

Na dobrom mieste

Dôležitejším parametrom pri posudzovaní je lokalita a tieto kritériá: dostupnosť pracovných miest, dostupnosť školstva, možnosti trávenia voľného času, životné prostredie a bezpečnosť.

Pri kúpe investičného bytu by nemali rozhodovať vaše emócie, ale racionálny výber. Ak to neviete, nechajte si poradiť niekým, kto má v tomto smere skúsenosti a kto vie povedať aké má objekt výhody z pohľadu bývania a čo je dobré z pohľadu investície, či sa dá dobre prenajať, či dosiahne kapitálový rast.

Autor: am/ipeknebyvanie.sk