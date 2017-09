Kupujte ostražito: Nenechajte výber nehnuteľnosti na náhodu! (1. časť)

Nespoliehajte sa, že prvý dom či byt bude ten najlepší. Vytypujte si viac nehnuteľností. Hľadajte lokalitu, kde by ste chceli bývať, a tú si dobre prejdite a všímajte si zdanlivé maličkosti. Napríklad kde je škola, aké obchody sú v okolí, možnosti dopravy. Zaujímajte sa aj o hlučnosť v nočných hodinách – v súvislosti s dopravou alebo s návštevníkmi prípadných miestnych reštaurácií. Pri samotnej prehliadke domu či bytu obvykle budete vedieť hneď, že tento to určite nebude. Oveľa ťažšie to bude s tými, ktoré sa vám páčia. Osloboďte sa od pocitov a priveďte so sebou niekoho, kto vie posúdiť stav objektu. Opravy niekedy môžu prekročiť aj samotnú cenu domu.

Najlepšie s odborníkom

Pri rodinnom dome, zvlášť pri staršom, si urobte technickú prehliadku, preskúmajte základy, pýtajte sa, z akého stavebného materiálu je postavený. Ak sa nezhodujú hrúbky stien s projektom, zvyčajne sa ukáže, že sa stavalo z iných materiálov. Všímajte si, či murivo nemá praskliny a či stropy nie sú prehnuté. Prezrite, v akom stave je strecha a krov, komíny, klampiarske prvky. Pozor dajte aj na zle urobené zateplenie s tepelnými mostami, odflinkané izolácie, sadnuté múry a podobne.

Pri obhliadke interiéru prezrite okná a dvere a zistite, či sa dobre zatvárajú a otvárajú i ako tesnia. Vyhodnoťte aj stav inštalácií elektriny, vody, kanalizácie, vykurovania, plynu, slaboprúdu a úroveň zabezpečenia domu. Napríklad zastaraný systém vykurovania vám môže zvýšiť náklady na teplo, zlý stav inštalácií plynu či elektriny môže ohrozovať vaše zdravie.

Oveľa závažnejšie zistenie je, že v dome je nadmerná vlhkosť, čo signalizujú napríklad nerovnosti drevenej podlahy, výkvety solí na stenách alebo odpadávajúca omietka. Vysoká vlhkosť v pivnici a na prízemí svedčí o nekvalitne zhotovenej alebo chýbajúcej izolácii základov a obvodového muriva. Príčinou vlhkosti na iných miestach domu môže byť zle fungujúca strešná krytina alebo nedostatočné vetranie. Najlepšie je, ak si privediete na ohliadku odborníka, ktorý odhadne, akým spôsobom sa môžu problémy odstrániť a koľko vás to bude stáť.

Autor: Adela Motyková, odborná spolupráca Michaela Mosná, Directreal