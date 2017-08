Máte staré poistenie? Skontrolujte to. Môže vás totižto dostať do veľkých problémov!

Vlastníte byt, dom, prípadne inú nehnuteľnosť a máte ju poistenú? V prípade neočakávanej udalosti sa tak aspoň môžete spoľahnúť, že vám poisťovňa uhradí vzniknutú škodu. Otázkou však ostáva, v akej výške. Ľahko sa vám môže stať, že dostanete len malú časť zo skutočnej hodnoty majetku.

Na čo si dať pozor?

V prípade, že ste si uzavreli poistnú zmluvu pekných pár rokov dozadu, máte svoj majetok takmer určite podpoistený. Je to dané tým, že v priebehu rokov klesla hodnota peňazí a zároveň pomerne výrazne stúpla trhová hodnota nehnuteľností.

Ak napríklad máte uzavretú poistnú zmluvu na 50 000 eur a hodnota vašej nehnuteľnosti medzitým narástla na 100 000 eur, v prípade poistnej udalosti dostanete len 50 000 eur. Výška poistenia by mala preto zodpovedať hodnote vášho domu alebo bytu a poistnú zmluvu treba aktualizovať po každej zmene hodnoty majetku. Dom, ktorý mal pred desiatimi rokmi cenu 100 000 korún, môže mať dnes hodnotu 100 000 eur. Ak teda dôjde k poistnej udalosti a vy máte starú zmluvu, dostanete najviac 3 320 eur.

Skontrolujte to ihneď!

Na revíziu vašich poistných zmlúv by ste mali myslieť aj v prípade, že ste svoj dom či byt zrekonštruovali alebo ste ho vybavili drahším zariadením. Poistenie nehnuteľnosti ani poistenie domácnosti sa neuzatvára „pro forma“. Ak ho už máte, dbajte na to, aby bolo v prípade potreby naozaj funkčné a aby vám poistné plnenie v prípade nešťastia naozaj pomohlo. Situácii, ktoré môžu nastať sú stovky, no jedným z najčastejších príčin poistnej udalosti je požiar.

Pre názornosť uvedieme príklad, s akým sa poisťovne stretávajú takmer denne:

Rodine vyhorel rodinný dom. Pri rekonštrukcii bola vybudovaná nadstavba domu a nový komín, v revíznej správe od kominára však boli výhrady. Hasiči skonštatovali, že spomínané nedostatky boli hlavnou príčinou požiaru. Poisťovňa preto pristúpila k zníženiu poistného plnenia o 50 %, čo bola nemalá suma v hodnote niekoľko tisíc eur. Poisťovňa si navyše uplatnila primerané zníženie poistného plnenia aj z dôvodu podpoistenia nehnuteľnosti – dom bol totiž po rekonštrukcii stále poistený na pôvodnú sumu, ale tá už nezodpovedala trhovej cene.

Nečakajte teda, kým sa poučíte z vlastnej chyby. Aby vám poistenie poskytlo skutočnú istotu, venujte mu priebežne náležitú pozornosť!

Autor: Mária Ambrozová, odborná spolupráca Renáta Bartková, regionálna riaditeľka Spišská Nová Ves II, Universal MD