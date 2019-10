Nekupujte väčší byt, stačí, keď začnete využívať TOTO miesto, na ktoré zabúdate

Čo vám doma visí na stenách? Pravdepodobne len obrazy, fotografie alebo zrkadlá. Na využitie potenciálu stien je to však málo, veď úložných priestorov nie je nikdy dosť. Navyše, police sú praktický a estetický prvok, ktorý si zaslúži, aby ste mu našli miesto v každej izbe.

Praktické a estetické

Závesné police sa líšia materiálom, veľkosťou, tvarom i spôsobom upevnenia. Za ich obľúbenosť hovorí fakt, že sú ľahké a neuberajú centimetre z podlahovej plochy. Uložením predmetov na policiach odľahčíte podlahový priestor, interiér bude „dýchať" a pôsobiť priestrannejšie. Pre krajší vzhľad a vizuálny poriadok použite košíky a boxy, ktoré znásobia úložnú kapacitu police.

Nepreťažte ich

S prihliadnutím na konštrukciu, nosnosť a spôsob upevnenia môžete na police ukladať rôzne predmety, nielen dekorácie. Tento spôsob, keď kombinujete praktické a dekoratívne predmety, je v interiéri vítaný a dodáva policiam na zaujímavosti. Len to nepreháňajte s množstvom. Čím viac vecí je na otvorenej polici, tým väčší vizuálny chaos.

Aká polica, taký štýl

Štýl políc určuje materiál a povrchová úprava, preto nie je problém nájsť policu vhodnú do každého interiéru. Úlohu zohráva aj systém upevnenia. Z viditeľných spôsobov upevnenia môže ísť o laná, ktoré definujú námornícky interiér, kožené popruhy a kovové reťaze uvíta industriálny štýl, pletené v podobe macramé sú typické pre boho štýl. A plávajúce police zas definujú minimalistický interiér.

Nebojte sa kontrastov

Samostatné police majú ďalšiu výhodu: nemusia materiálovo ani farebne ladiť so zvyšným zariadením. Ich krása spočíva v tom, že sú na pohľad iné a ihneď upútajú pozornosť. Pri ich výbere sa radšej zamerajte na to, aby do interiéru zapadli svojím štýlom.

A pohrať sa môžete tiež s rozmiestnením políc na stene. Niekoľko kusov môže visieť vedľa alebo pod sebou, asymetricky, prípadne ich môžete usporiadať do geometrického tvaru. Atraktívne sú najmä atypické police, ktoré sú očarujúcim interiérovým doplnkom.

Chcete zmenu?

Zaveste ich!A nesmieme zabudnúť ešte na ďalšiu výhodu políc. A tou je ich ľahká inštalácia. V prípade, že vás omrzia, môžete ich demontovať a premiestniť na iné miesto, prípadne do inej miestnosti. Ak s týmto premiestňovaním rátate už pri ich kúpe, odporúčame vám vyberať vzhľadovo a farebne neutrálne police, ktoré zapadnú do každej izby.

Nádherné závesné či otvorené police nájdete v našej GALÉRII. Inšpirujte sa!

Autor: Radomír