Je váš dom chorý? Pozor na to, syndróm chorého bývania zaplavuje celý svet!

V angličtine sa s ním stretnete pod názvom „Sick Building Syndrom". Je to skutočný medicínsky pojem popisujúci zdravotné problémy, ktoré ľudia pociťujú v priamej súvislosti s pobytom v určitých budovách alebo v priestoroch. Po ich opustení sa zdravotný stav človeka zlepší. Nemusí sa to týkať len vášho domova. Môže ísť o budovu, v ktorej pracujete, môže to byť obchod alebo byt vašej najlepšej priateľky.



Ako nám budova či priestor môže spôsobiť zdravotné problémy?

Neraz sme vystavení rôznym chemickým látkam alebo výparom, napríklad v kúpeľni či v kuchyni a rovnako nevedomky môžeme prichádzať do styku s prchavými látkami, s pesticídmi, tabakovým dymom ale aj s chemikáliami uvoľňujúcimi sa z nábytku, kobercov či z niektorých spotrebičov.



Spomenúť tiež treba stavby v okolí. Tie môžu byť veľkým zdrojom znečistenia, rizikom je tiež väčší výskyt biologického odpadu po vtákoch a rôznom hmyze. Kapitolou samou osebe môže byť nesprávne udržiavaná klimatizácia či vzduchotechnika v priestoroch, v ktorých trávite čas.



Toxicky na nás môžu pôsobiť farby, rozpúšťadlá, nesprávne skladované čistiace prostriedky a chemikálie, osviežovače vzduchu, ale aj nesprávne udržiavané koberce, polstrovaný nábytok, lepidlá používané v interiéroch (na lišty či nábytok) a tiež niektoré stavebné materiály.



Ako sa syndróm prejavuje?

Podľa odborníkov môžete pociťovať bolesti hlavy, ale aj nevoľnosti, záchvaty kašľa i náhlu silnú únavu. Niektorí ľudia tieto príznaky pripisujú alergiám, hlavne ak majú podráždené oči, hrdlo alebo nos. Jedným z príznakov môže byť aj suchá pokožka, problémy so sústredením a mnoho ďalších prejavov.

Jedným zo zdrojov problémov sú aj prachové roztoče. Nie je možné sa im vyhnúť úplne a rovnako sa vám nepodarí ich úplne odstrániť. Existuje však viacero opatrení a preventívnych krokov, ktorými roztoče minimalizujete - napríklad pravidelným vysávaním s použitím HEPA filtrov.



Ďalším škodlivým prvkom môže byť vysoká vlhkosť ako zdroj plesní - často ju po dlhú dobu nespozorujeme. Ak sa vám však v byte či v dome objaví, odporúčame konzultovať s odborníkmi, ako sa jej efektívne zbaviť skôr, než sa u vás objavia vážnejšie zdravotné problémy.

