FOTO inšpirácia: Kráčajte s dobou a ozvláštnite svoj domov tapetami

Tisíce farieb, vzorov a viacero materiálových prevedení. Vlastne, je ich toľko, že pokiaľ nemáte aspoň približnú predstavu, čo hľadáte, medzi tapetami sa celkom ľahko stratíte.

Tým, hádam, najobľúbenejším a najpredávanejším typom v súčasnosti sú vliesové tapety. Vďačia za to pravdepodobne pomerne jednoduchej aplikácii. Stačí Vám lepidlo, valček a máte „vymaľované“.

Ďalšou možnou voľbou sú vinylové tapety. Ich sortiment síce nie je až taký široký, zato povrch a štruktúra veľmi kvalitná a odolná. Ideálne sú teda do kuchýň, chodieb alebo detských izieb. Manipulácia s nimi je oproti vliesovým tapetám o čosi náročnejšia. Lepidlo sa totiž nanáša na rubovú stranu tapety, teda potrebujete veľký priestor na prácu s nimi. Posledným typom sú najmenej finančne náročné papierové tapety. Tie sa ale z obchodov pomaly vytrácajú.

Pokiaľ nemáte predstavu, čo do obývačky, spálne alebo detskej izby chcete, urobte si doma fotografiu miestnosti, jej zariadenia a zájdite si pre radu do najbližšej špecializovanej predajne tapiet. Všeobecne však platí pravidlo, že do malých interiérov je vhodné zvoliť tapetu s jemným, skôr nenápadným vzorom, do veľkých priestorov opačne. Originálnym oživením sú fototapety alebo 3D tapety, ich efekt sa však stráca, ak ich zakryjete nábytkom.

Praktickým riešením je zvoliť tapetu, ktorú v prípade, že vás omrzí, môžete pretrieť klasickou farbou. Taktiež umývateľné tapety sa vám osvedčia v domácnosti, kde pobehujú aj malé deti, a kopec práce ušetrí tapeta imitujúca drevený alebo kamenný obklad.

Ozaj, počuli ste už o fosforeskujúcej tapete? Cez deň si ju na stene či strope takmer nevšimnete, no večer a v noci vám predvedie ozajstné divadlo. Zaspávať pod oblohou plnou žiarivých hviezd už nemusíte len v lete na stanovačke...

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk