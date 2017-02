10 super tipov ako docieliť, aby domácnosť bola vždy tip – top

Ako to teda urobiť? Jednoducho! Jasné, že z času na čas je nevyhnuté obetovať upratovaniu aj celý deň, no na udržanie každodenného poriadku v domácnosti netreba toho času zas až tak veľa. Vďaka 10 jednoduchým trikom to bude u vás doma vyzerať perfektne aj bez hodín upratovania. Za málo námahy tak získate veľký efekt. Nič neprospeje čistote v domácnosti tak veľmi, ako keď sa použité veci vrátia hneď na svoje miesto a nepotrebné putujú hneď do smetí.

1. S neumytým riadom je koniec

Kopce neumytého riadu v dreze, na jedálenskom stole či kuchynskej linke by odteraz mali byť pre vás tabu. Kto dojedol, nech si po sebe hneď aj uprace. Túto činnosť totiž nie je dobré odkladať. Malá kopa si obyčajne pýta viac, no a napokon nie je toho, kto by sa do umývania pustil.

2. Preč s usadeninami a mastnotou

Mastný a špinavý drez, toaleta alebo kúpeľňová sanita sú veľmi zlou vizitkou, ktorá pokazí dojem aj z domácnosti, ktorá je inak taká čistá, že by sa dalo jesť z podlahy. Aby sa vyššie spomínané u vás vždy lesklo, stačí aj po sprchovaní, umývaní riadu či zubov po sebe umývadlo, vaňu či sprchový kút opláchnuť. Navyše to šetrí čas.

3. Posteľ ako v tábore

Pokrčená plachta, vankúš a perina, veru, nerobia dobrý prvý dojem. Vlastne, ani druhý a ani tretí nie. Ustlanú posteľ nemusíte zarovnávať pravítkom, no nadýchané páperie či natrasené vankúše vyzerajú oveľa lepšie a iste sú aj pohodlnejšie ako tie, ktoré si ešte pamätajú vašu polohu z nočného spánku.

4. Pod nohami žiadne prekážky

Ak sú v domácnosti malé deti, hračkám rozhádzaným po podlahe sa nevyhnete. Tie vám ale aj nečakaná návšteva s radosťou prepáči. Ak však žiadne batoľa doma nemáte, no zato neporiadneho člena rodiny áno, takého, ktorý nemá problém nechať kusy oblečenia, prípadne časopisy na zemi, hoci aj v obývačke hneď vedľa kresla, áno, treba mu bleskurýchle dohovoriť.

5. Podlaha, vizitka každej gazdinky

Stav, v akom je podlaha, si všimne aj poštárka, čo vám ku vchodovým dverám prinesie doporučený list. Preto, ak sa vám aj nechce každý deň zmývať a voskovať drevené podlahy, skúste ich aspoň 3-krát do týždňa prebehnúť vysávačom. Zbavíte sa tak prachu a omrviniek a dojem bude oveľa lepší. Apropo, keď vám niečo kvapke, utrite to skôr, ako sa aj pôvodne malá škvrnka, napríklad od džúsu alebo sladeného čaju, roznosí po celom byte.

6. Čo je otvorené, nech je upratané

Máte doma otvorené police alebo knižnicu? Tak to vám nechýba vkus a iste je váš domov aj vďaka nim útulný a štýlový. Avšak len za predpokladu, že všetko v nich je uložené pekne a prehľadne. Knihy, časopisy, fotky v rámoch, ale aj doplnky či suveníry z ciest. To všetko dotvára pocit domova, no treba mať na pamäti, že ak je raz niečo na očiach, treba sa o to starať. Policová skriňa nie je odkladacím priestorom na prázdne fľaše či papierový obal z dojedených arašidov.

7. Stôl výlučne na stolovanie

Často sa stáva, že funkcia jedálenského stola skĺzava k písaniu úloh, práci na notebooku, skladaniu puzzle či lúšteniu krížoviek. Na to všetko je, pravdaže, stôl v kuchyni tiež vhodný, no keď so svojou činnosťou skončíte, veci si odložte, inak sa na ňom budú zaručene hromadiť a po jeho ploche posúvať z miesta na miesto.

8. So špinavou bielizňou, šup, do koša

Zabráňte tomu, aby sa vám v kúpeľni alebo kdekoľvek v rámci bytu hromadili kôpky špinavého oblečenia. Rovnako tak nepôsobí dobre v študentskej izbe na písacom stole komín čistého a vyžehleného oblečenia, ktorý sa ale nie a nie dostať do skrine.

9. Uteráky vždy len čisté a voňavé

Rozhodne nevyzerajú vábne uteráky, ktoré sú mokré od používania, páchnu a ešte sú aj dokrčené. O baktériách v nich ani nehovoríme. Prať by sa preto mali minimálne raz do týždňa tak, že uterák na ruky je potrebné vymeniť častejšie. Esteticky celý dojem vylepšia mäkké uteráky a osušky pekne zavesené na svojom mieste a tiež čisté kúpeľňové koberčeky.

10. Úhľadné košíky a škatuľky

Nielenže tak pod vecami skôr utriete prach, ale tiež zmažete dojem, že je na poličkách toho priveľa. Napríklad takú kozmetiku v kúpeľni alebo rukavice a čiapky v chodbe uložte do košíkov, ktoré označte menom osoby, ktorej patria. Pár väčších predmetov vyzerá v priestore lepšie ako veľa malých.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk