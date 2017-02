Trendy už desaťročia: 5 nenáročných izbových rastlín, ktoré sú stále in!

Veríte tomu, že dokonca aj izbové rastliny podliehajú akýmsi trendom? V súčasnosti tie najvýznamnejšie osobnosti svetového dizajnu vytvárajú priestory, kde nesmie chýbať ani dotyk prírody. V štýlových interiéroch nesmú chýbať ani tieto krásky, ktoré máte doma možno aj vy:

Orchidea

Krásne veľké kvety exotickej orchidei dokážu byť okrasou interiéru aj 6 dlhých mesiacov v roku a preto často nahrádzajú kytice rezaných kvetov. Farebné možnosti sú takmer nekonečné a ani starostlivosť o túto krásku nie je taká zložitá ako by sa mohlo zdať. Podrobne sme o jej starostlivosti písali tu!

Svokrin jazyk

Nie veľmi lákavý názov patrí stále zelenej rastlinke, ktorá osviežuje naše domovy už od nepamäti. Jej pestovanie je taktiež nenáročné, má rada teplo a sucho a ak ju umiestnite do spálne, mala by vám pomôcť ku kvalitnejšiemu spánku. Má totižto jedinečnú vlastnosť, a to pohlcovanie tzv. bytovej chémie. Pozor však na jej jedovatosť.

Kaktusy

Malé pichľavé zelené hlavičky týchto rastlín pochádzajúcich z púští sú stále mimoriadne obľúbené. Možnosti sú znovu takmer nekonečné, keďže kvetinárstva sú plné kaktusov od najmenších veľkostí až po tie, ktoré dosahujú výšku hoci aj jedného metra. Žiada sa vám viac zelene alebo siahnete po kvitnúcej odrode? Je to úplne na vás. Hlavné je, už od októbra až do marca máte s rastlinkou úplný pokoj. Nežiada si totižto žiadne zalievanie, len sucho a chladnejšie miesto.

Palma

Aj keď palmy by sa mohli zdať ako typicky exteriérové rastlinky, stále sú ako okrasa interiérov veľmi vítané. Tropické krásky patria medzi tie, ktoré potrebujú neustály prísun čerstvej vody a preto ak ju v teplejších mesiacoch vyložíte vonku a necháte prírodu pracovať za vás, neoľutujete. Rastlina potrebuje miestečko, kde sa strieda slnko s tieňom a dokonca existujú aj druhy, ktoré sú mrazuvzdorné a teda ich možno pohodlne pestovať aj v našich podmienkach (na balkóne či v záhrade).

Papraď

Luxusné zvlnené lístky papradí zachránia interiéry, v ktorých nie je dostatok slnečného svetla, pretože pohodlne prežívajú aj v takýchto podmienkach. Krásne budú aj v chodbách či schodiskách. Tejto nekvitnúcej rastlinke postačí dostatočná vlaha a dokonale vynikne v závesných črepníkov. Pozor treba dať na výtrusy paprade, ktoré môžu v uzavretom priestore alergikom prekážať.

