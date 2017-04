Rady a tipy: Vyberte si tú správnu žehličku!

Existuje pomerne veľa druhov žehličiek. Od naparovacích, suchých, s káblom aj bez neho, cez parné stanice až po žehliace lisy a mangle. Samozrejme, v bežných domácnostiach sa najviac osvedčili naparovacie žehličky. Vo veľkých rodinách preferujú gazdinky parné generátory a mangle.

Kupujem si novú

Pri výbere novej žehličky upriamte pozornosť na žehliacu plochu. Čím je jej povrch kvalitnejší, tým ľahšie bude kĺzať po bielizni a žehlenie pôjde od ruky. Obzerajte sa po keramickom, také žehličky sú kvalitné a cenovo dostupné, alebo po kombinácii viacerých materiálov. Platinum je populárna zliatina, najlepší je zafír. Problém s hliníkovým, teflónovým alebo antikorovým povrchom je hlavne v jeho krehkosti. Zips, gombík alebo kovová aplikácia ich môžu ľahko poškriabať.

Nezabúdať na výkon

Rozmenené na drobné to znamená zistiť čas, ktorý je potrebný na to, aby sa žehlička zohriala, a tiež množstvo pary, ktoré bude produkovať. Pri prvotriednych žehličkách sa toto číslo pohybuje okolo 2 800 W, pri kvalitných zhruba 1 600 W, no a pri najlacnejších asi 1 200 W. Ak máte rodinu a potrebujete žehliť rýchlo, pravidelne a s efektom, trvajte na minimálnom výkone 1 600 W. Tento údaj vám zaručí fakt, že po jednom mieste nebudete musieť prechádzať desaťkrát, kým bude rovné. Množstvo pary výrobcovia uvádzajú v gramoch za minútu. Drahé žehličky zvládnu 360 g/min, lacné 60 g/min. Ak teda nechcete pri tejto činnosti hromžiť, snažte sa držať od 150 g/min vyššie.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Kristína FALŤANOVÁ