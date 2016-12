Bohémsky štýl: Zaujal vás súčasný trend bývania plného farieb?

Vitajte vo svete so živelnou multikultúrnou atmosférou plnou gradujúcich kontrastov. Krásne ho vo svete hudby vyjadril Freddie Mercury v mysterióznej rockovej opere Bohemian Rhapsody a ducha tohto štýlu nájdete aj v kultovom muzikáli Vlasy od Miloša Formana.

Je to radostné kombinovanie nekombinovateľných komponentov do individuálneho výrazu so štipkou teatrálnosti, ale aj ľudskosti. Bohémsky štýl, alebo skrátene „boho“ štýl, je synonymom pohody a voľnosti. Fandia mu najmä umelci a ľudia, ktorí sympatizujú s pestrými farbami, prírodnými materiálmi a túžia po vytvorení slobodnej atmosféry po svojom.

Prekvapivá história

Zaujalo nás pozadie tohto štýlu. Aj keď sa často spája s hnutím hippies, prvé zmienky siahajú až do devätnásteho storočia. Vtedy sa vo Francúzsku začal používať výraz bohém na mladých umelcov s nekonvenčným životným štýlom, ktorí sa masovo sťahovali do susedstva migrujúcich Cigánov. O nich sa v tom čase hovorilo, že prišli z Bohémie, teda z Čiech.

Návod, ktorý neexistuje

Pretože individualita výrazu v tomto štýle dosahuje vrchol, ťažko vravieť o typickom návode, ako si doma vykúzliť jeho atmosféru. Prezradíme vám aspoň zopár typických prvkov, ktoré sa v bohémskom štýle objavujú najčastejšie. V živej palete farieb dominujú buď červené odtiene, zlatá, alebo hlboké tóny tmavej indigovomodrej.

Obľúbené sú prvky batiky a ombré tónovanie jednej alebo viacerých farieb. Zo vzorov nesmú chýbať rôzne ornamenty, ktoré pripomínajú jemný vplyv orientálneho štýlu, ale aj kvety a pruhy. Materiálovo vedú prírodné prvky, najmä drevo, ľan a bavlna.

Všade mäkkosť látok

Textil je v bohémskom štýle hádam najpodstatnejší. Charakterizujú ho koberce a koberčeky, pestré tapisérie, hrubé alebo vrstvené závesy, ktoré nemusia byť nutne len pri okne. Zastanú funkciu deliacej steny alebo pokojne nahradia aj dvere.

Rovnakú dôležitosť majú vankúše, ktorých je všade dostatok. Okrem dekoračnej funkcie vďačne poslúžia na sedenie na podlahe. Nezriedka sa tu objavujú textilné závesné ležadlá hammam a typický detail sú strapce.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Inéz BÚCI