Buďte trendy: Ako využiť farbu roka 2017 aj vo vašom domove?

Greenery sa podľa prestížneho inštitútu farieb Pantone, stala farbou roku 2017. Ak sa chcete o výbere dozvedieť viac, už sme o ňom písali TU. Hlavným zámerom pri výbere práve tohto sviežeho, čistého odtieňa zelenej so žltnými podtónmi, bol návrat k naturalizmu. A to v móde, grafickom a aj bytovom dizajne. Ako ju do vášho domova zakomponovať? Máme pár nápadov.

Obývačka

Miestnosť, kde prijímate návštevy a trávite najviac času so svojou rodinou. Farbu tohto roka tu môžete použiť napríklad len na jednu zo stien, či už v nátere alebo zaujímavej tapete s textúrou. Greenery je mimoriadne odvážna a preto to s ňou rozhodne netreba preháňať. Zvoľte len jeden, tzv. statement (hlavný) prvok, ktorý bude v tejto farbe. Nie stenu? A čo tak taburety alebo závesy?

Kuchyňa

Aj v kuchyni svieža zelená dokáže zažiariť. Vďaka tomu, že sa dokonale hodí ku drevu, môžete ju využiť v zástene pod drevenými skrinkami alebo samotnom povrchu odkladacích priestorov. Znovu myslite na heslo „menej je niekedy viac“.

O trendy farebných odtieňoch vládnucich tomuto roku sa dočítate aj v našom čerstvom vydaní časopisu Pekné bývanie! Hľadajte vo svojom stánku

Spálňa

Keďže zelená farba je symbolom pokoja a rovnováhy, rozhodne sa hodí aj do vašej spálne. Ak tu zvolíte zelené obliečky alebo kusový koberec s dlhým vlasom, neoľutujete.

Kúpeľňa

Neobíďte ani kúpeľňu. Ak máte radi dlhé, horúce kúpele s voňavou penou či sviečkami, zelená farba na okolí pocit relaxu ešte umocní. Ak nechcete hneď meniť obklad stien alebo nové skrinky, postačí taká drobnosť ako kúpeľňový záves alebo osušky. Čo vy na to?

Detská izba

Ak sa vám naozaj nikam farba tohto roka nehodí, pri detskej izbe sa môžete odviazať. Veselé, jasné odtiene sú tu takmer pravidlom a držať sa určitého štýlu počas toho, ako deti rastú je nemožné. Okrem svetlozelených doplnkov, ktoré sem môžete zvoliť, neoľutujete ani výber nábytku v tejto farbe.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk