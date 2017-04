Časť druhá: Detská a študentská izba – priestor využitý na maximum

V závislosti od veku a aktuálnych potrieb musíme deťom v ich izbe vytvoriť čo najlepšie a najpríjemnejšie podmienky na hranie, štúdium, taktiež zabezpečiť dostatočné úložné priestory pre skladovanie potrebných vecí, no a tiež priestor pre relax a odpočinok. To vzhľadom na rozlohu izieb v bytoch nie je vždy jednoduché. Ale! Možno vás práve týmito nápadmi inšpirujeme a problémy u vás doma tak hravo vyriešime.

Časť prvá: Detská a študentská izba – priestor využitý na maximum

1. Dočasné nástenné umenie

Skrine praskajú vo švíkoch a často ukrývajú aj poklady, ktoré by možno nebolo na škodu vystaviť. Nástennými policami, skrinkami, ale aj menšími či väčšími tabuľami na odkazy a poznámky do školy dokážete ušetriť kopec úložného miesta v zásuvkách, ale aj na pracovnom stole. Deti tiež s obľubou využívajú zábavné vešiaky len tak pripevnené v rôznych výškach na stene. Slečny si na ne vešajú náhrdelníky a kabelky, chlapci šiltovky a malé deti čo im len napadne

2. Neporiadku vstup zakázaný

Nič nezmenší akýkoľvek priestor tak, ako práve neporiadok a veci pohodené na podlahe. Ak chcete, aby si vaše deti aj samé dokázali udržiavať prehľadnú a čistú detskú, zabezpečte im k tomu pomôcky. Napríklad rôzne úložné boxy, krabice, plastové nádoby a prútené košíky. Vyzerajú roztomilo, sú funkčné a dodajú každej detskej izbe organizáciu a poriadok. A ešte čosi, pokojne im ich zopár dajte aj do skrine. Na šatky, čiapky, rukavice, ponožky a drobné oblečenie sú ako stvorené.

3. Svetlá a svetielka

Jedno centrálne svetlo v detskej izbe rozhodne nestačí. Na veľkú stojacu lampu ale z priestorového hľadiska zabudnite. Skúste jemnejší zdroj svetla doplniť do detskej alebo študentskej izby pomocou LED svetielok – mnohé sú už na baterky, takže ich bez problémov umiestnite presne tam, kde potrebujete, alebo zvoľte obyčajnú nástennú a nočnú lampu.

4. Posteľ oázou pokoja

Ak do detskej izby potrebujete umiestniť dve postele, no nie je na to dostatok priestoru, pouvažujte nad voľbou poschodovej postele, ktorá je ale z hľadiska rozmeru vhodnejšia pre deti do 15 rokov. Druhým variantom môže byť vyvýšená študentská posteľ s rozmerom 120 x 200 cm tak, že v spodnej časti má nenápadnú zásuvku, ktorá v sebe ukrýva ďalšie plnohodnotné lôžko s rozmerom 90 x 200 cm.

5. Striedmosť farieb

Každá izba by mala vystihovať osobu, ktorá v nej býva, a podtrhovať jej charakter, aby sa v nej cítila dobre. V prípade malých miestností ale dohliadnite na to, aby ich ešte viac opticky nezmenšovala zmes rôznych výrazných a veľkých vzorov, širokej palety farieb, masívnych kusov tmavého nábytku a množstva materiálov. Choďte skôr cestou striedmeho, elegantného a vzdušného dizajnu a interiér laďte do jemných prírodných alebo pastelových farieb. Doplnky nech sa lesknú a odrážajú svetlo. To celý priestor rozžiari.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk