Časť druhá: Máte doma deti? Tak táto organizácia domácnosti sa vám bude páčiť

Každá izba v domácnosti potrebuje svoju správnu organizáciu. Od chvíle, keď sa zobudíme, sa náhlime, pripravujeme deti do školy, seba do práce a často pobehujeme po byte zo strany na stranu. Správna organizácia priestoru je kľúčom k úspechu a spokojnej atmosfére v rodine.

Časť prvá: Máte doma deti? Tak táto organizácia domácnosti sa vám bude páčiť

Systém v práčovni

Zatiaľ čo mnohí by mohli oponovať, že najšpinavšou miestnosťou v dome je kúpeľňa, čo za predpokladu, že nemáte domácu práčovňu, mohla byť aj pravda, avšak, ak máte v dome vyčlenené miesto výlučne na pranie a skladovanie použitej bielizne, tak je ňou práve práčovňa. Tá totiž vidí poriadne veľké množstvo nečistôt a špiny rôzneho druhu. V prípade malých detí je nádielka poriadne bohatá. Dobre mienenou radou je usporiadať si veci v práčovni do prehľadných košov, napríklad aj pre každého člena jeden a zostavte si praktický plán prania, aby sa vám zašpinená bielizeň doma nekopila. Pokiaľ budete mať čistiace a pracie prostriedky a pomôcky v skriniach pekne skladované, bude vás to motivovať.

Vyčlenené pre štúdium

V priebehu školského roka bude vaše dieťa potrebovať priestor na písanie domácich úloh, čítanie a učenie. Buďte kreatívny a vytvorte im v rámci domu priestor, možno aj mimo detskej izby, ak je tá stále prispôsobená viac-menej na hranie. Samozrejme, myslite na to, aby televízia a iné mediálne zariadenia boli ďaleko od tohto miesta. Študijný kútik má byť v prvom rade pokojné a zároveň dostatočne presvetlené a pohodlné.

Skrine detí ako zo škatuľky

Začnite tým, že im zo skine vyradíte všetky veci, ktoré sú im už malé,. Z nejakého dôvodu ich nechcú nosiť alebo sú zničené, či len čakajú na vynosenie mladším súrodencom. Takéto veci môžete darovať na dobročinné účely. Vyčleňte im v skrini miesto pre oblečenie do školy, na šport, ale aj domáce oblečenie.

Viete, ako si udržať svoj domov svieži a voňavý? Takto!

Organizácia kúpeľne

Deti i dospelí trávia v kúpeľni skutočne veľa času. Rovnako ako v prípade práčovne, aj v kúpeľni platí – organizácia, organizácia a ešte raz organizácia. Zoraďte všetko od toaletných potrieb, kozmetiky až po uteráky. To vám pomôže udržať v nej s minimálnou námahou poriadok.

Rodinný kalendár

Ak vás je doma viac a váš režim je pomerne odlišný, vytvorte si rodinný kalendár aktivít, či už na pozeranie televízie, používanie študijného kútika, pozývanie si návštev, alebo používanie kúpeľne.

P.S.: Nezabudnite si naplánovať aj čas pre seba a čas strávený s rodinou.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk