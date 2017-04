Časť prvá: Detská a študentská izba – priestor využitý na maximum

V detskej či študentskej izbe potrebujeme v závislosti od veku a aktuálnych potrieb svojej ratolesti vytvoriť čo najlepšie a najpríjemnejšie podmienky na hranie, štúdium, dostatočné úložné priestory pre skladovanie potrebných vecí, nuž, a, samozrejme, aj relax. To vzhľadom na rozlohu izieb v bytoch nie je vždy jednoduché. Ale! Možno vás práve týmito nápadmi inšpirujeme a problémy u vás doma tak hravo vyriešime.

Kliknite aj na: Rekonštruujeme detskú izbu: Zamerané na steny!

1. Posteľ na poschodí

Izby vo väčšine bytov nie sú veľmi veľké. Buď do nich dáte dve postele a nezostane priestor na nič iné, alebo si pomôžete, napríklad aj tým, že využijete pomerne vysoké stropy a zdvihnete posteľ do výšky. To vám dá možnosť priestor pod posteľou využiť napríklad na písací stôl, úložné priestory v podobe skriniek alebo posteľ či rozkladací gauč pre ďalšieho člena rodiny. Výška, do akej posteľ umiestnite, záleží aj od veku a veľkosti osoby, ktorá na nej bude spávať.

2. Keď je posteľ aj skriňou

Ak nie je možné zodvihnúť posteľ vysoko do výšky, skúste aspoň čiastočne. Napríklad, nech je spacia časť meter nad zemou. Získať tak pod posteľou môžete pekný úložný priestor. Ideálne, ak si takúto posteľ necháte vyrobiť na mieru v stolárskej dielni. Umiestniť pod ňu môžete zásuvky na bielizeň,. Oblečenie, školské pomôcky alebo skrinky na hračky. Máte záujem ušetriť? Ušite si miesto zásuviek a dvierok závesy, za ktoré všetko potrebné pod posteľou schováte. Praktické môžu byť aj schody, ktoré budú viesť zo zeme k lôžku. Z nich sú tiež veľmi užitočné a nenápadné úložné priestory.

Prečítajte si niečo aj o tematických detských izbách. Vytvoríte tak svojmu drobcovi dokonalé kráľovstvo

3. Prehadzujte a otáčajte nábytok

Všetko sme zvyknutí stavať k stene. Skrine, postele, komody, stolíky. Skúste trošku experimentovať s priestorom a tiež kusmi nábytku, ktoré v izbe máte. Skrine môžu poslúžiť ako zástena, ktorá oddelí spaciu časť od študovne či dennej časti detskej izby, ktorá slúži na hranie, komodou alebo skrinkou môžete nahradiť nočný stolík alebo ju postaviť k nohám postele. Možností je viacero. A báť sa nemusíte ani zrkadiel. Či už na stene alebo skriniach, tie vám priestor opticky zväčšia a dodajú mu aj viac svetla

Časť druhá: Máte doma deti? Tak táto organizácia domácnosti sa vám bude páčiť

4. Presne na mieru.

Malé priestory obyčajne potrebujú majiteľa, ktorý s nimi bude vedieť čarovať. Výzvou je obyčajne sektorový nábytok, ktorý však v našich bytoch nevyužíva priestor na maximum. Skúste preto radšej návrh nábytku na mieru, presne do vášho priestoru. Pracovný stôl alebo dokonca aj posteľ tak môžu byť súčasťou vstavanej skrine, do ktorej vzhľadom na jej rozmer toho určite toho zmestíte viac ako do klasickej z obchodu, navyše jej hĺbku si prispôsobíte podľa toho, čo v nej budete skladovať. Na tričká, hračky a učebnice vám bohato postačí hĺbka 40 cm namiesto zbytočnej širokánskej klasiky

5. Funkčné rozkladanie

Či už ide o posteľ alebo písací stôl, to všetko v obchodoch dostanete aj v rozkladacej verzii. Netvrdíme, že je to absolútny ideál, no ak bojujete s miestom, iste ich praktickú stránku oceníte. Niektoré pracovné stolíky sú veľmi spratné a dajú sa dokonca upevniť na stenu. Po použití ich jednoducho zatvoríte alebo zložíte. To platí aj o posteli. Zvoľte buď zasúvacie dvojlôžko, kedy sú matrace zasunuté pod sebou a v izbe máte po zložení reálne len jednu posteľ, ktorá zaberá podstatne menej miesta ako dve, alebo vyskúšajte rozkladaciu pohovku. Tie sú dnes dostupné aj s kvalitnými matracmi s ortopedickými vlastnosťami určené na každodenné spanie.

Autor: Kristína Falťanová/ipeknebyvanie.sk