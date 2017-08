5x veselé pestovanie: Aké izbovky deťom do izby? No predsa tie najzaujímavejšie!

Pamätáte si ešte, ako ste ako malí školáci nosili do školy rok čo rok tú istú fialku, pretože pani učiteľka povedala, že každý si musí priniesť na parapetnú dosku kvietok? Aj keď rodičia vždy prevrátili očami, na čo je to dobré, malý skrytý význam to predsa len malo. Tak ako detičky túžia po domácich miláčikoch a musia prisľúbiť zodpovednú starostlivosť o ne, tak je to aj s obyčajnými izbovkami. Pestovanie v nás už od malička vzbudzuje veľkú zodpovednosť a o to viac, ak sa máme starať o skutočnú krásku. Do detskej izbičky preto treba rastlinky vyberať veľmi prezieravo.

Autor: Mária Ambrozová