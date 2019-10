Nevrlého tínedžera skrotíte, ak mu pripravíte TAKÚTO „detskú izbu"!

Priznávame, nebude to jednoduché. V tomto náročnom období mladý človek potrebuje omnoho viac súkromia a asi čoskoro zistíte, že váš „drobček" čoraz častejšie zatvára dvere na svojej detskej izbe. Bude to fuška, hlavne ak v jednej detskej izbe býva viac detí rôzneho veku. Samozrejme, všetci členovia domácnosti sa s tým budú musieť vysporiadať.

Čo potrebuje tínedžer?

Aj keď sa to nezdá, práve puberta je vekom obrovských fyzických a psychických zmien, a práve preto dieťa potrebuje istotu, i keď to po väčšinu času vyzerá na totálny chaos, minimálne v detskej izbe!

Pre puberťáka je dôležité mať skutočne vlastné veci a miesto v domácnosti, o ktorom bude rozhodovať samé. Skúste spoločne zariadiť izbu tak, aby v nej malo počas dňa i v noci dostatok súkromia, a aby dorastenec mohol v pokoji vykonávať obľúbené aktivity - čítať si, počúvať hudbu, študovať alebo si pozvať priateľov.

Vlastná posteľ, vlastný stôl

Pre školáka na druhom stupni či študenta na strednej škole je prakticky zariadený kút na učenie mimoriadne dôležitý. Áno, iste tu strávi veľa času aj hrami. Pri pracovnom stole sa hodí mnoho úložného priestoru na učebnice, knihy, zošity i ďalšie školské pomôcky a projekty.

Je na vás, či chcete neporiadok radšej ukryť do zásuviek, alebo zvolíte otvorené priestory na policiach. Dôležitá je jednoduchá dostupnosť a rýchly prehľad o veciach.

Na voľný čas

Hovorte so svojím tínedžerom o jeho predstavách a potrebách. Možno mu nebudete vedieť všetky sny o detskej izbe splniť - a je to úplne v poriadku, rozhodne by ste ich však mali rešpektovať alebo minimálne poznať.

Detská izba je pre neho útočisko, kde by sa mal cítiť pohodlne a bezpečne. Mladí ľudia milujú pohodlie a leňošenie, preto doplňte izbu o fit loptou, vaky na ležanie alebo hoci aj hojdaciu sieť.

Tínedžeri a poriadok

Ak už máte dieťa v tomto veku, iste viete, že udržiavanie izby v upratanom stave nie je pre neho prioritou. Nebojte sa, raz z toho vyrastie, no do tej doby voľte jednoduché úložné riešenia, ktoré si vyžadujú minimum námahy, napríklad oblečenie zásadne vešajte na vešiaky. Vzdávať by ste sa nemali ani spoločných domácich prác - hoci aj upratovaním „detskej" izby.

Inšpirujte sa v našej GALÉRII, ako šikovne zariadiť izbu pre tínedžera.

Autor: Agáta