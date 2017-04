Rekonštruujeme detskú izbu: V hľadáčiku je podlaha

Život na podlahe

Najmenšie deti trávia najviac času na podlahe. Preto je veľmi dôležité zamerať sa na materiál, z ktorého je podlaha vyrobená. Asi málokto do detskej izby dobrovoľne vyberie dlažbu. Je totiž tvrdá a studená. Treba sa radšej obzerať po teplejších a mäkších materiáloch. Perfektné vlastnosti má v tomto smere PVC – v modernom poňatí vinylová podlaha. Príjemne sa po nej kráča, je hrejivá, vhodná aj pre alergikov a navyše sa z nej ľahko odstraňuje nečistota. Podobnými plusmi disponuje ekologické linoleum.

Prečítajte si aj o tom, ako vytvoriť chlapčenskú izbičku bez stereotypov

Praktická je i laminátová podlaha. V kombinácii s podlahovým kúrením a kusovým kobercom určeným na hranie je skvelou voľbou. Báť sa nemusíte ani dreva, ktoré poskytuje príjemný teplý povrch. Keď stavíte na termoúpravu, poradí si aj s kde-tu vyliatou vodou. Ak bývate v byte a obávate sa, či by susedov nerušilo dupotanie dieťatka, správnou voľbou bude korok, ktorý vie dobre izolovať zvuky.

S kobercom alebo bez?

Ďalším podlahovým materiálom, ktorý dobre tlmí zvuky, je koberec. Je teplý a príjemne mäkký. A dávno neplatí, že je nevhodný pre alergikov. Práve to, že sa na ňom drží prach a nepoletuje voľne, je výhoda, no treba ho často vysávať. Nevýhodou celoplošného modelu môže byť náročnejšia údržba, najmä pri malých deťoch. Pri kusových modeloch dbajte na to, aby sa koberec nešmýkal. Voľte preto koberec zo spodnej časti pogumovaný alebo protišmykovú podložku pod koberec.

Prečítajte si aj pár ďalších dobrých rád pri rekonštrukcii detskej izby

Tip: Ak plánujete aj obnovu stien, dbajte na ten správny výber farby:

MODRÁ – upokojuje, zabraňuje nočným morám, ale tlmí chuť do jedla

ZELENÁ – povzbudzuje ku kreativite a k hravosti, podporuje rast a vývoj, symbolizuje sviežosť

ČERVENÁ – výrazne priťahuje detské očká, dodáva energiu, nevhodná pre hyperaktívne deti

ŽLTÁ – rozveseľuje, môže však aj dráždiť, podľa feng šuej je nevhodná do izby s novorodeniatkom, ktoré by mohlo viac plakať. Naopak, u školáka môže podporiť energiu do učenia.

ORANŽOVÁ – prináša radosť, podporuje chuť do jedla

BIELA – symbolizuje čistotu, ale môže pôsobiť aj chladne a fádne, preto je lepšie kombinovať ju s inými farbami

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Iveta MADIGÁROVÁ