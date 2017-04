Rekonštruujeme detskú izbu: Zamerané na steny!

Pri maľovaní stien treba myslieť nielen na odtieň farby, ale aj na jej zloženie a hygienický štandard. Dôležité je, aby farba nepáchla a pri sušení neuvoľňovala nebezpečné toxické látky. Pre istotu sa snažte izbu vymaľovať v dostatočnom predstihu. Pri výbere náteru myslite aj na to, aby sa povrch stien dal aspoň jemne umyť. Neskôr to určite oceníte. Buďte si však vedomí, že prvé maľovanie detskej izby nie je tým posledným. Približne po piatich rokoch bude treba steny opäť natrieť.

Keď farbu vyberáte vy

Pri výbere farby stien pre školákov dajte na názor samotného dieťaťa. Zvážte jeho záľuby aj vlastnosti. Nesnažte sa deťom vnucovať odtiene, ktoré sa páčia vám, ale im nie. Od farby totiž závisí, ako sa dieťa bude v izbe cítiť. Keď je však dieťa ešte v perinke a nedokáže povedať, čo sa mu páči, voľba je na vás. Ideálne farby do izbičky batoľaťa sú menej výrazné, pričom sa snažte príliš nekombinovať.

Psychológovia jasne odporúčajú pastelové farby, ktoré na drobca pôsobia upokojujúco. Rozhodne sa vyhnite červenej, čiernej alebo iným tmavým farbám. Neodporúča sa ani ružová a tyrkysová, ak sú ich odtiene príliš sýte a výrazné. Ak ste sa rozhodli pre klasiku, biele steny, aspoň čiastočne ich doplňte inou farbou. Farby podnecujú zmysly dieťaťa a pri bielych stenách by bol jeho záujem minimálny.

Podporte kreativitu

Poznáte to z mladosti. Aj keď je papier na kreslenie čistý, steny sú ešte čistejšie a oveľa lákavejšie. Vyhnite sa čmáraniciam na nevhodných miestach tým, že deťom nalepíte na stenu špeciálnu tabuľu na kreslenie alebo stenu či jej časť vymaľujete tabuľovou farbou. Je to originálny doplnok do detskej izby nielen pre najmenších, ale aj pre školákov.

Kreativitu u detí podporíte aj veselou tapetou, ktorú môžete po rokoch odlepiť, prípadne vymeniť za inú. Pri starších deťoch pokojne stavte na obrazovú tapetu alebo fotografiu obľúbeného zvieraťa. Jednofarebnú stenu oživíte i maľbami rôzneho druhu, od kvietkov cez písmená abecedy až po grafity. Pomôžu vám v tom papierové či plastové šablóny. Zaujímavým dekorom sú 3D nálepky. Hlavne malé dievčatá by určite potešili motýle, ktorým zo steny trčia krídelká, alebo kvety, ktoré vyháňajú do priestoru svoje lupienky.

Autor: PEKNÉ BÝVANIE/ Iveta MADIGÁROVÁ