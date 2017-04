Farba tvorí priestor

Farba má moc opticky zmeniť priestor

Ak máte doma príliš veľkú izbu, nanášajte farbu na všetky steny okrem stropu. Pokiaľ je izba príliš úzka namaľujte farebne len jednu stenu a zvoľte si tmavú podlahu. Izba, ktorá je riešená na výšku je ideálne naniesť na strop tmavší odtieň a podlahu alebo koberec tiež odporúčame vybrať v tmavých farbách. V izbe, ktorá je riešená na výšku je ideálne strop natrieť tmavším odtieňom a tiež v tmavých farbách odporúčame vybrať si podlahu alebo koberec.

Ako maľovať jednotlivé miestnosti

Kuchyňa

Kuchyňa patrí do dennej zóny, je miesto kreatívnej tvorby ale aj centrálny bod bytu. V kuchyni preto môžete byť pri výbere farieb odvážni. Nebojte sa výraznejších farieb, ako je svieža zelená, žltá, fialová alebo bordová. Tieto farby je samozrejme vhodné použiť len ja jednu stenu a ostatné steny ponecháte biele. Pretože biela je farba čistoty a v kuchyni nesmie chýbať. Vnesie to moderný nádych, ľahkosť a sviežosť. Ak by ste tieto farby použili na všetky steny pôsobilo by tlmene až ťažko. Ak chcete v kuchyni podporiť chuť do jedla zvoľte oranžové odtiene. Pozor na opačný efekt modrých odtieňov, ktoré tlmia chuť do jedla.

Obývačka

Obývačka je miestnosť, ktorá spája ľudí a poskytuje im priestor na oddych. Je dôležité aby ste sa zamysleli skôr ako začnete maľovať, či ide o veľkú, alebo malú miestnosť . Či je miestnosť dostatočne osvetlená alebo tmavá. Položte si aj otázku, či budete kupovať nový nábytok, alebo v miestnosti zostane pôvodný. Do malej izby voľte svetlé odtiene, veľká izba znesie aj tmavšie farby s kombináciou bielej. Keď je izba veľmi slnečná a vám do obývačky celý deň preniká slnko, nemaľujte ju nažlto ani naoranžovo, ale skúste napríklad svetlozelenú, pistáciovú, mentolovú alebo odtiene, ktoré vedia pocitovo schladiť. Zároveň by ste mali prihliadať na farbu nábytku. V teplejšej miestnosti sa dobre osvedčil biely alebo sivý nábytok. Žlté odtiene sa hodia do chladnejších miestností. Citrónovožltá je pokojnejším variantom klasickej žltej, takže zahrieva aj upokojuje, ideálne kombinovať s nábytkom zo svetlého alebo tmavého dreva.

Spálňa

Nepatria do nej teplé farby a vyberať treba aj podľa toho, či ju využívate len na spanie, alebo v nej máte aj pracovňu. Ak máte malý byt a kombinujete v ňom tieto miestnosti, potom popremýšľajte aspoň o optickom rozdelení miestnosti pomocou rôznej maľby.

Vhodné sú modré odtiene, ktoré upokojujú a rozširujú malé priestory. Hodia sa k nej biele alebo drevené doplnky. Tlmená bledozelená je upokojujúca, prírodná farba. V spálni pôsobí sviežo. Mentolová vyzerá dobre s drevenými alebo bielymi doplnkami a nábytkom.

Tak a teraz už len vybrať dlhotrváce farby od POLIFARBE SK s extra silnou krycou schopnosťou. S nekvapkajúcou maliarskou farbou Poli-Farbe Platinum to bude hračka v každom priestore.

www.polifarbesk.sk

Autor: PR článok