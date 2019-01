Farby podľa feng šuej: Táto vám prinesie bohatstvo a táto zase choroby!

Výber správnych farieb podľa feng šuej vychádza najmä z použitia základných piatich elementov (oheň, kov, zem, drevo a voda). Každý element obsahuje špecifické farby, prostredníctvom ktorých vytvára a šíri svoju energiu. Viete ktorú, kde použiť?

Červená - vášeň, odvaha, romantika, ELEMENT: OHEŇ

Červená farba je najsilnejšou feng šuej farbou, je farbou moci a energie, priťahuje pozornosť a dáva pocit tepla. Živá červená farba prináša do vášho domova energiu a vzrušenie a povzbudzuje sexuálnu túžbu. Červená je v Číne farba šťastia a radosti, v Indii je to farba manželstva a tiež je to symbolicky farba lásky a romantiky, odvahy a vášne v krajinách Západného sveta. Skúste sa jej vyvarovať v miestnostiach obývaných chorými a staršími ľuďmi (chodby, čakárne).

Žltá - slnečná, výživná, veselá, ELEMENT: ZEM

Farba slnka, veselá a povznášajúca žltá vždy osvieži akúkoľvek domácnosť alebo kanceláriu. Môžeme ju použiť na zlepšenie nálady, na povzbudenie mentálnej práce a vzbudzovanie zvedavosti. Žltá farba vytvára útulnú a príjemnú energiu vo vašej kuchyni, v obývacej izbe alebo v detskej izbe.

Od horúcich slnečnicových žltých až k bledým maslovožltým farebným odtieňom- existuje veľa možností, ktoré použiť, ak máte v úmysle pretvoriť svoj domov. Žltá znamená aj hojnosť a symbolizuje toleranciu a trpezlivosť.

Biela - čistota, sviežosť, nové začiatky, ELEMENT: KOV

Biela je podľa feng šuej farba čistoty a nevinnosti, je to tiež farba, ktorá obsahuje všetky ostatné farby. To vysvetľuje, prečo dokážeme byť všetci fascinovaní a hlboko spokojní s čisto bielym priestorom. Môžeme ju použiť na zvýraznenie čistoty a nevinnosti a na zobrazenie poctivosti. Neodporúča sa využívať ju v kancelárskych priestoroch.

Zelená - rast a zdravie, ELEMENT: DREVO

Zelená je podľa feng šuej farba obnovy, čerstvej energie a regenerácie. Táto farba je veľmi vyživujúca pre vaše zdravie, pretože vyrovnáva celé telo tým, že prináša liečivé feng šuej vibrácie z prírody. Pri práci so zelenou farbou je dôležité, mať niekoľko rôznych odtieňov, aby sa maximalizovali efekty feng šuej.

Použiť ju môžete na vytvorenie prepojenia s prírodou, na vytvorenie pokojného priestoru na odpočinok, odvracanie pozornosti na niečo nové a na pocit mladistvosti. Vyvarovať by ste sa jej mali najmä v uzatvorených priestoroch.

Oranžová - optimistická a otvorená, ELEMENT: VODA

Keď je pre vás červená farba príliš agresívna, v oranžovej nájdete jemnejšiu náhradu pre váš dom alebo kanceláriu. Oranžová sa často nazýva "sociálna" farba, pretože vytvára potrebnú energiu feng šuej na podporu živých rozhovorov a príjemných okamihov u vás doma. Oranžová tiež zvyšuje chuť k jedlu a zároveň zlepšuje komunikáciu medzi ľuďmi (je to perfektná voľba pre spoločenské miestnosti, jedálne, atď.).

Modrá - pokoj a mier, ELEMENT: VODA

Existuje nekonečná škála modrých farebných tónov, ktoré si môžete vybrať pre svoj domov, od jasnej modrej až po mäkkú „aqua" modrú či hlbokú indigovú modrú. Modrá farba má podľa feng šuej viac využití v oblastiach vášho domova: východ (zdravie), juhovýchod (peniaze) a sever (kariéra). Modrá tiež pomáha pri meditácii.

Vytvorte si domov, ktorý je šťastný, živý a krásny.

Autor: Ľudmila