Interiér podľa povahy: 1. časť - Extrovert

Podľa prístupu k okolitému svetu môžete byť introvert alebo extrovert, v skutočnosti sme však väčšinou niekde uprostred. Nájdite sa a zistite, ako sa vaša osobnosť odráža v zariadení vášho domova a ako málinko potlačiť črty zodpovedné za neúspechy či sklamania.

Otvorený extrovert

Patrí sem priamy a vyrovnaný sangvinik aj výbušný cholerik. Extroverti sa orientujú vo vonkajšom svete a aktuálnych trendoch. Sú to ľudia, ktorí sa radi stretávajú, sú ochotní otvoriť svoj dom, byt, preto je pre nich dôležité mať priestor pre hostí, kde radi prijímajú návštevy. Nesmie teda chýbať veľký stôl s množstvom stoličiek alebo veľká sedačka, kde sa môže usadiť veľká spoločnosť. Dobrú službu spraví aj barové sedenie.

Keďže sa ľúbia aj trošku blysnúť, radi sa budú pred svojimi hosťami prezentovať nejakým extravagantným kúskom, výrazným obrazom či tapetou, ktorými by urobili dojem. Sú im blízke energetické farby, svoju nestálosť by však mohli vyrovnať voľbou decentných farieb a miest, ktoré lákajú na pohodlný odpočinok. Upokojí ich zelená, modrá. Vo svojom veľkom spoločenskom priestore by mal mať extrovert kútik s pohodlným kreslom a podnožkou, aby v ňom vydržal čo najdlhšie obsedieť, utíšiť sa a byť aspoň na chvíľu sám so sebou.

Autor: Adela Motyková, odborná spolupráca Mgr. Helga Pslušová