Chcete variť ako profesionálny šéfkuchár? Títo pomocníci nesmú v kuchyni chýbať

Neobyčajná rúra na pečenie

Nové rúry na pečenie generácie 7000 disponujú množstvom inovácií, ktoré pomáhajú docieliť dokonalý gastronomický pôžitok z jedla. Systém TasteControl sa pri pečení v nových rúrach postará o skvelý výsledok a zabezpečí, aby jedlo nebolo na konci procesu príliš prepečené či vysušené. Pri dosiahnutí požadovanej teploty vo vnútri hovädzej sviečkovej napríklad rúra vydá zvukový signál a následne sa vypne. Dvierka sa samé pootvoria a chladiaci ventilátor ženie horúci vzduch von. Po čase sa rúra automaticky zatvorí a udržiava jedlo na servírovacej teplote. Vďaka pyrolytickému samočisteniu bude rúra vždy čistá. Počas tohto procesu sa jej vnútorný priestor zohreje na maximum, pričom sa zvyšky nečistôt zmenia na popol, ktorý sa dá bez námahy odstrániť.

Nadčasové funkcie

Skvelým pomocníkom v dnešnej uponáhľanej dobre je FoodView, teda kamera v rúre, ktorá prenáša farebné snímky v HD kvalite z rúry priamo do smartfónu alebo tabletu. S fotkami máte proces pod kontrolou a dvierka rúry nie je potrebné počas pečenia vôbec otvárať. Dobu pečenia alebo teplotu môžete upraviť aj pomocou smartfónu. Ďalšou inováciou je MotionReact – funkcia, vďaka ktorej vie rúra predvídať, čo chcete urobiť ďalej. Keď sa k zariadeniu priblížite, spotrebič a osvetlenie rúry sa automaticky zapnú a na displeji sa objaví hlavná ponuka. Technicky funguje MotionReact pomocou infračervených senzorov.

Rúra spĺňa vysoké nároky top kuchárov

Celosvetovo uznávaná špičková kuchárka Helena Rizzo si vychutnáva svoj status perfekcionistky. Rúra na pečenie generácie 7000 plní jej nároky na precíznosť a dokonalo pripravené chody aj vďaka bezkáblovému pokrmovému teplomeru, ktorý sa po dosiahnutí požadovanej teploty v jadre automaticky vypne.

„Myslím si, že varenie s takýmito kuchynskými technológiami nám dáva nové sebavedomie. Podľa môjho názoru dnes dokáže s takýmito prístrojmi navariť veľmi dobre každý. Skutočne každý,“ hovorí H. Rizzo.

Experimentujte s konvektomatom

Mnoho ľudí ani len netuší, čo je to konvektomat, no keby to vedeli, chceli by ho vo svojej kuchyni. Prečo? Ide o spotrebič 3v1, vďaka ktorému môžete grilovať, piecť a pripravovať jedlo na pare.

Kombinovanou príprava pre dokonalú chuť

Nový konvektomat generácie 7000 od Miele prináša prepojenie dvoch svetov: inovatívnej parnej rúry a výkonnej rúry na pečenie s funkciou grilovania. Zároveň prináša kombinovanú prípravu jedla v jednom spotrebiči. Pre dokonalý výsledok môžete zvoliť prípravu pokrmu v pare v kombinácii s inou funkciou pre dokonalý výsledok a potešenie z chutí a konzistencie.

Zdravé varenie v pare

Vaše výtvory si v sebe udržia najviac živín, vitamínov, vône a zdravej farby, keď ich urobíte práve na pare. Pomocou funkcie DualSteam sa do rúry vpúšťa para vysokou rýchlosťou cez dva výstupy, čo znamená, že jedlo sa pripravuje rovnomerne a zdravým spôsobom. Výhodou parnej rúry je, že pokrmy počas prípravy neležia vo vode, a tým pádom sa nemôžu vylúhovať. Varenie v pare je teda najchutnejší a najzdravší spôsob prípravy zeleniny – bez ohľadu na to, či spracovávate zeleninu čerstvú alebo mrazenú.

Konvektomat podporuje kreativitu

Kyle Connaughton je špičkový kuchár ocenený tromi michelinskými hviezdami. Ako majiteľ a šéfkuchár reštaurácie „Single Thread“ v Sonoma County v Kalifornii sa Kyle venuje svojim prísadám – od ich pôvodu až po prezentáciu na tanieri.

Jeho majstrovstvo a genialitu podporujú spotrebiče Miele, ktoré jeho kreativite a nápadom dávajú zelenú. Miluje varenie, pretože ho napĺňa robiť radosť druhým. „Správna kombinácia urobí z jednej hrsti jednoduchých prísad majstrovské dielo,“ prezrádza šéfkuchár Connaughton tajomstvo Miele konvektomatu generácie 7000.

Viac informácií nájdete na miele.sk/gen7000.



Autor: PR článok