Komorník luxusného hotela Plaza prezrádza: Týchto 10 príhod vás presvedčí o tom, že aj boháči sú len ľudia!

Krásny, luxusný hotel Plaza, je pýchou mnohých miest, no ten najznámejší určite sídli v New Yorku. Obrovskú budovu na prahu slávneho Central Parku si pamätá z filmu Sám doma snáď každý. Práve tu sa nedávno odohrala zaujímavá hra na skrývačku, kedy spoločnosť Bloomberg do hotela poslala svojho reportéra v utajení, aby zistil tie najväčšie pikošky z dennodennej prevádzky tohto ultra luxusného miesta. A na čo napríklad prišiel? Budete prekvapení.

Je úplne normálne, že návštevníci hotela si objednávajú nie jednu, ale hneď dve izby. Jednu pre seba a druhú... pre svoju batožinu.

Skúsený komorník musí vedieť, čo klienti hotela považujú. Tí, ktorí pochádzajú z Ázie, majú vždy pripravenú jednoplatničku. Radi si totižto uvaria vlastné rezance, ktoré si priniesli z domu.

Hostia často požadujú, aby im komorník pripravil kúpeľ. Na tom by nebolo možno nič nezvyčajného, keby nežiadali aj to, aby s nimi počas kúpania zostali.

Návštevníčka hotela údajne dostala hysterický záchvat plaču po tom, ako zistila, že nemá hygienické vreckovky a jej dcéra "bola nútená" použiť namiesto nich toaletný papier, ktorý bol poruke.

Komorník má pravidelne pri sebe pánsku ochranu. Najmä vo večerných hodinách.

O tom, že si vyššia trieda niekedy nepotrpí na spôsoby svedčí aj fakt, že sa v hotelovej fontáne jedného dňa objavili ustrice. Jeden z princov z Blízkeho východu si ich totižto objednával každý deň svojho pobytu a prázdne schránky vyhadzoval z okna.

Aj dospelí milujú rozprávky na dobrú noc. Párik hostí, približne tridsiatnikov, si od komorníka nechal čítať, zatiaľ čo sa túlil v posteli.

Plniť nesplniteľné priania, to je dennodenným chlebíčkom pracovníkov tohto hotela. Jeden z hostí žiadal na obed živú tarantulu, iný dva litre roztoku podaného intravenózne kvôli opici po prebdenej noci (infúzie) alebo kompletnú výmenu nábytku miestnosti, pretože "modrú nemám rád".

Ak je s vami klient spokojný, je úplne možné, že vám objedná izbu priamo vedľa svojej. Len vtedy si je totižto istý, že jeho komorník je vždy nablízku.

Počas obdobia vianočných večierkov je dennodenne niekoľko krát komorník požiadaný napríklad aj o to, aby prišiel dáma zazipsovať šaty či pánovi zaviazať kravatu.

BONUS: V prípade, že komorník svoju prácu vykonáva výnimočne dobre, je možné, že sa mu ujde aj nejaké to sprepitné navyše. čo by ste povedali napríklad na takých 8000 $ na ruku po víkendovom pobyte?

Autor: Mária Ambrozová