4. časť – Nakupujeme vianočné darčeky pre sladký domov – Kuchyňa!

V kuchyni sa odohráva z celého dňa to najdôležitejšie. Začíname tu ráno voňavou kávou či raňajkami s rodinou pred odchodom do práce, večer spolu usadáme k večeri, aj tá najdôležitejšia, štedrovečerná pripadá vo väčšine domácnosti do útulnej kuchyne. Hľadáte tipy na darčeky presne do tejto miestnosti? Máme tu pár tipov:

Niečo osobné

Čo môže do kuchyne patriť viac než dobrá kuchárska kniha? Na trhu je ich nespočetne veľa, no môžete siahnuť aj po osobnejšej voľbe. Skúste zozbierať rodinné recepty, ktoré sa dedia po celých generáciách a jednoducho z nich vytvorte vašu vlastnú, rodinnú kuchársku knihu, ktorá môže inšpirovať ďalších. Ak navyše vytvoríte autentické fotografie a tiež nejaké tie ilustračné, môže sa z toho vydariť dokonalé dielo.

Samé dobroty

Ak máte v rodine, či medzi priateľmi poriadneho gurmána, balíček pekne balených dobrôt nemôže byť krokom vedľa. Malé, milé balenia nakladaných syrov či orieškov, sladkostí aj slaných snackov z domácej výroby urobia radosť každému, kto rád ochutnáva nezvyčajné dobroty a vždy keď bude mať chuť na niečo dobré, spomenie si navyše na vás.

3. časť - Nakupujeme vianočné darčeky pre sladký domov - Detská izba!

Extra pomôcky

Len nedávno sme vám priniesli článok o vychytávkach do kuchyne, o ktorých ste snáď ani nepočuli - sú to rôzne dávkovače cesta, viacnásobné plechy na pečenia a podobne. Inšpirujte sa TU!

Na tú správnu nôtu

Komu sa stane, že si pri varení pohmkáva svoju obľúbenú melódiu? Mnohí si čas strávený pri varení a pečení tak užívajú, že im je až do spevu. Skúste tak niektorému zo svojich milovaných kúpiť obyčajné rádio. Tie, ktoré sú dnes na trhu majú okrem úžasného retro či moderného vzhľadu tiež podsvietené displeje, dokážu prehrať klasické CD a MP3 formáty, ale majú aj čítačky kariet, Bluetooth, výstupy na slúchadlá a tak ďalej.

Aby bol krásny stôl

Nie len do mladej rodinky, ktorá ešte len pomaly dopĺňa svoje domáce vybavenie, ale aj rozrastajúcim sa príbytkom vždy dobre padne nová sada pekného servisu. Nie len sami si radi dobroty naservírujeme na pekné taniere, misky a do krásnych šálok, ale rovnako tak sa nebudeme hanbiť priateľom ponúknuť svoje kuchynské výtvory. Či už stavíte na jemnú sadu hrnčekov (ktorých nikdy nie je dosť) alebo na exotickejšie taniere či podnos, určite netrafíte vedľa.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk